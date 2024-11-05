5 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 5 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 5 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 5 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
Her yıl 5 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 5 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 5 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…
5 KASIM TARİHTE BUGÜN NE OLDU?
1138 - Ly Anh Tông, 37 yıllık bir saltanata başlayarak iki yaşında Vietnam imparatoru olarak tahta çıktı.
1499 - Jehan Lagadeuc tarafından 1464'te Tréguier'de yazılan Catholicon Yayını; bu ilk Bretonca sözlük ve aynı zamanda ilk Fransızca sözlüktür.
1556 - Hindistan'daki Babür İmparatorluğu, II. Panipat Zaferi'ni kazanarak eski gücüne kavuştu. Tahtta hak iddia eden Hemu, Ekber Şah'ın veziri Bayram Han tarafından yenildi ve Babür Hanedanının fetret devri sona erdi.
1605 - Guy Fawkes İngiltere'de Westminster Sarayı'nı havaya uçurmaya kalkıştı. Fawkes ve arkadaşları idam edildi. (Barut komplosu)
1638 - IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu, Musul'a girdi.
1757 - Prusya Kralı II. Friedrich, Yedi Yıl Savaşları'nda Fransa'yı, Rosbach'da yendi.
1780 - Albay LaBalme komutasındaki Fransız-Amerikan kuvvetleri Miami Şefi 'Little Turtle' tarafından yenildi.
1840 - Afganistan, İngilizlere teslim oldu.
1854 - İngiliz-Fransız Birleşik Donanması Kırım Savaşı'nda Rus donanmasını yenilgiye uğrattı.
1895 - Rochester, New York'tan George B. Selden, benzinle çalışan otomobil için ilk ABD patentini aldı.
1898 - Negrese milliyetçileri, İspanyol yönetimine karşı ayaklandı ve kısa ömürlü Negros Cumhuriyeti'ni kurdu.
1911 - 29 Eylül 1911'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ettikten sonra; İtalya, Trablus ve Sirenayka'yı ilhak etti.
1912 - ABD Başkanlık seçimlerini Woodrow Wilson kazandı.
1914 - Birleşik Krallık ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti.
1914 - Kıbrıs'ın yönetimi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Birleşik Krallık'a geçti.
1919 - Gaziantep, Fransız kuvvetleri tarafından işgal edildi.
1922 - İsmet Paşa başkanlığındaki TBMM Delegasyonu, Lozan Barış Konferansına katılmak üzere, İsviçre'ye hareket etti.
1924 - Çin'in "Küçük İmparator"u Puyi, krallık sarayından çıkarıldı. Mançu unvanları iptal edildi.
1925 - Benito Mussolini, sol partilerin tümünü kapattı.
1925 - Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk tarafından açıldı.
1930 - İlk televizyon reklamı Londra'da gösterildi.
1934 - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ( Türkiye ) kuruldu.
1936 - Eski adı Mekteb-i Mülkiye olan Siyasal Bilgiler Okulu İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.
1939 - Hatay ilinde 5 sandalye için milletvekili ara seçimi yapıldı.
1940 - ABD Başkanlık seçimlerini Franklin D. Roosevelt kazandı.
1942 - II. Dünya Savaşı günlerinde, lokantalara ve birahanelere ekmek verilmesi yasaklandı.
1945 - Kolombiya, Birleşmiş Milletler örgütüne üye oldu.
1956 - Sovyet tankları Macaristan'daki ayaklanmayı bastırdı; Janos Kadar başkanlığında yeni bir Hükümet kuruldu.
1957 - Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Hikmet Kıvılcımlı tutuklandı. Kıvılcımlı, dini siyasete alet ederek komünizm propagandası yapmakla suçlanıyordu.
1964 - Türkiye - Sovyetler Birliği Kültür Anlaşması imzalandı.
1968 - ABD Başkanlık seçimlerini Richard M. Nixon kazandı.
1972 - Bülent Ecevit, bir gün önce CHP üyeliğinden istifa eden İsmet İnönü için, "İnönü'ye esenlik ve uzun ömür dilerim" dedi.
1979 - Ayetullah Humeyni ABD'yi en büyük şeytan ilan etti.
1984 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılığa karşı genel grev yapıldı.
1986 - Yanmasının ardından 45 yıl sonra, İstanbul Ortodoks Fener Rum Patrikhanesi'nin yeniden yapılmasına izin verildi.
1991 - Filipinler'de meydana gelen selde yaklaşık 7000 kişi öldü.
1994 - 45 yaşındaki George Foreman, Michael Moorer'ı nakavt ederek en yaşlı ağır sıklet boks şampiyonu oldu.
1996 - ABD Başkanlık seçimlerini Bill Clinton kazandı.
2006 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e, bir kentte 148 Şiinin öldürülmesi suçundan idam cezası verildi.
2023 - 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda yapılan genel başkanlık seçimleri sonucunda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı seçildi. Önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır görevdeydi.