5 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 5 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 5 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 5 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 5 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

5 KASIM TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1138 - Ly Anh Tông, 37 yıllık bir saltanata başlayarak iki yaşında Vietnam imparatoru olarak tahta çıktı.

1499 - Jehan Lagadeuc tarafından 1464'te Tréguier'de yazılan Catholicon Yayını; bu ilk Bretonca sözlük ve aynı zamanda ilk Fransızca sözlüktür.

1556 - Hindistan'daki Babür İmparatorluğu, II. Panipat Zaferi'ni kazanarak eski gücüne kavuştu. Tahtta hak iddia eden Hemu, Ekber Şah'ın veziri Bayram Han tarafından yenildi ve Babür Hanedanının fetret devri sona erdi.

1605 - Guy Fawkes İngiltere'de Westminster Sarayı'nı havaya uçurmaya kalkıştı. Fawkes ve arkadaşları idam edildi. (Barut komplosu)

1638 - IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu, Musul'a girdi.

1757 - Prusya Kralı II. Friedrich, Yedi Yıl Savaşları'nda Fransa'yı, Rosbach'da yendi.

1780 - Albay LaBalme komutasındaki Fransız-Amerikan kuvvetleri Miami Şefi 'Little Turtle' tarafından yenildi.

1840 - Afganistan, İngilizlere teslim oldu.

1854 - İngiliz-Fransız Birleşik Donanması Kırım Savaşı'nda Rus donanmasını yenilgiye uğrattı.

1895 - Rochester, New York'tan George B. Selden, benzinle çalışan otomobil için ilk ABD patentini aldı.

1898 - Negrese milliyetçileri, İspanyol yönetimine karşı ayaklandı ve kısa ömürlü Negros Cumhuriyeti'ni kurdu.

1911 - 29 Eylül 1911'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ettikten sonra; İtalya, Trablus ve Sirenayka'yı ilhak etti.

1912 - ABD Başkanlık seçimlerini Woodrow Wilson kazandı.

1914 - Birleşik Krallık ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti.

1914 - Kıbrıs'ın yönetimi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Birleşik Krallık'a geçti.

1919 - Gaziantep, Fransız kuvvetleri tarafından işgal edildi.

1922 - İsmet Paşa başkanlığındaki TBMM Delegasyonu, Lozan Barış Konferansına katılmak üzere, İsviçre'ye hareket etti.

1924 - Çin'in "Küçük İmparator"u Puyi, krallık sarayından çıkarıldı. Mançu unvanları iptal edildi.

1925 - Benito Mussolini, sol partilerin tümünü kapattı.

1925 - Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk tarafından açıldı.

1930 - İlk televizyon reklamı Londra'da gösterildi.

1934 - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ( Türkiye ) kuruldu.

1936 - Eski adı Mekteb-i Mülkiye olan Siyasal Bilgiler Okulu İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.

1939 - Hatay ilinde 5 sandalye için milletvekili ara seçimi yapıldı.

1940 - ABD Başkanlık seçimlerini Franklin D. Roosevelt kazandı.

1942 - II. Dünya Savaşı günlerinde, lokantalara ve birahanelere ekmek verilmesi yasaklandı.

1945 - Kolombiya, Birleşmiş Milletler örgütüne üye oldu.

1956 - Sovyet tankları Macaristan'daki ayaklanmayı bastırdı; Janos Kadar başkanlığında yeni bir Hükümet kuruldu.

1957 - Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Hikmet Kıvılcımlı tutuklandı. Kıvılcımlı, dini siyasete alet ederek komünizm propagandası yapmakla suçlanıyordu.

1964 - Türkiye - Sovyetler Birliği Kültür Anlaşması imzalandı.

1968 - ABD Başkanlık seçimlerini Richard M. Nixon kazandı.

1972 - Bülent Ecevit, bir gün önce CHP üyeliğinden istifa eden İsmet İnönü için, "İnönü'ye esenlik ve uzun ömür dilerim" dedi.

1979 - Ayetullah Humeyni ABD'yi en büyük şeytan ilan etti.

1984 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılığa karşı genel grev yapıldı.

1986 - Yanmasının ardından 45 yıl sonra, İstanbul Ortodoks Fener Rum Patrikhanesi'nin yeniden yapılmasına izin verildi.

1991 - Filipinler'de meydana gelen selde yaklaşık 7000 kişi öldü.

1994 - 45 yaşındaki George Foreman, Michael Moorer'ı nakavt ederek en yaşlı ağır sıklet boks şampiyonu oldu.

1996 - ABD Başkanlık seçimlerini Bill Clinton kazandı.

2006 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e, bir kentte 148 Şiinin öldürülmesi suçundan idam cezası verildi.

2023 - 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda yapılan genel başkanlık seçimleri sonucunda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı seçildi. Önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır görevdeydi.