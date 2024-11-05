Üye Girişi
Haberler

5 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 5 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

5 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 5 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 5 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 5 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 5 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 5 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 5 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

5 KASIM TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1138 - Ly Anh Tông, 37 yıllık bir saltanata başlayarak iki yaşında Vietnam imparatoru olarak tahta çıktı.

1499 - Jehan Lagadeuc tarafından 1464'te Tréguier'de yazılan Catholicon Yayını; bu ilk Bretonca sözlük ve aynı zamanda ilk Fransızca sözlüktür.

1556 - Hindistan'daki Babür İmparatorluğu, II. Panipat Zaferi'ni kazanarak eski gücüne kavuştu. Tahtta hak iddia eden Hemu, Ekber Şah'ın veziri Bayram Han tarafından yenildi ve Babür Hanedanının fetret devri sona erdi.

1605 - Guy Fawkes İngiltere'de Westminster Sarayı'nı havaya uçurmaya kalkıştı. Fawkes ve arkadaşları idam edildi. (Barut komplosu)

1638 - IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu, Musul'a girdi.

1757 - Prusya Kralı II. Friedrich, Yedi Yıl Savaşları'nda Fransa'yı, Rosbach'da yendi.

1780 - Albay LaBalme komutasındaki Fransız-Amerikan kuvvetleri Miami Şefi 'Little Turtle' tarafından yenildi.

1840 - Afganistan, İngilizlere teslim oldu.

1854 - İngiliz-Fransız Birleşik Donanması Kırım Savaşı'nda Rus donanmasını yenilgiye uğrattı.

1895 - Rochester, New York'tan George B. Selden, benzinle çalışan otomobil için ilk ABD patentini aldı.

1898 - Negrese milliyetçileri, İspanyol yönetimine karşı ayaklandı ve kısa ömürlü Negros Cumhuriyeti'ni kurdu.

1911 - 29 Eylül 1911'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ettikten sonra; İtalya, Trablus ve Sirenayka'yı ilhak etti.

1912 - ABD Başkanlık seçimlerini Woodrow Wilson kazandı.

1914 - Birleşik Krallık ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti.

1914 - Kıbrıs'ın yönetimi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Birleşik Krallık'a geçti.

1919 - Gaziantep, Fransız kuvvetleri tarafından işgal edildi.

1922 - İsmet Paşa başkanlığındaki TBMM Delegasyonu, Lozan Barış Konferansına katılmak üzere, İsviçre'ye hareket etti.

1924 - Çin'in "Küçük İmparator"u Puyi, krallık sarayından çıkarıldı. Mançu unvanları iptal edildi.

1925 - Benito Mussolini, sol partilerin tümünü kapattı.

1925 - Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk tarafından açıldı.

1930 - İlk televizyon reklamı Londra'da gösterildi.

1934 - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ( Türkiye ) kuruldu.

1936 - Eski adı Mekteb-i Mülkiye olan Siyasal Bilgiler Okulu İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.

1939 - Hatay ilinde 5 sandalye için milletvekili ara seçimi yapıldı.

1940 - ABD Başkanlık seçimlerini Franklin D. Roosevelt kazandı.

1942 - II. Dünya Savaşı günlerinde, lokantalara ve birahanelere ekmek verilmesi yasaklandı.

1945 - Kolombiya, Birleşmiş Milletler örgütüne üye oldu.

1956 - Sovyet tankları Macaristan'daki ayaklanmayı bastırdı; Janos Kadar başkanlığında yeni bir Hükümet kuruldu.

1957 - Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Hikmet Kıvılcımlı tutuklandı. Kıvılcımlı, dini siyasete alet ederek komünizm propagandası yapmakla suçlanıyordu.

1964 - Türkiye - Sovyetler Birliği Kültür Anlaşması imzalandı.

1968 - ABD Başkanlık seçimlerini Richard M. Nixon kazandı.

1972 - Bülent Ecevit, bir gün önce CHP üyeliğinden istifa eden İsmet İnönü için, "İnönü'ye esenlik ve uzun ömür dilerim" dedi.

1979 - Ayetullah Humeyni ABD'yi en büyük şeytan ilan etti.

1984 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılığa karşı genel grev yapıldı.

1986 - Yanmasının ardından 45 yıl sonra, İstanbul Ortodoks Fener Rum Patrikhanesi'nin yeniden yapılmasına izin verildi.

1991 - Filipinler'de meydana gelen selde yaklaşık 7000 kişi öldü.

1994 - 45 yaşındaki George Foreman, Michael Moorer'ı nakavt ederek en yaşlı ağır sıklet boks şampiyonu oldu.

1996 - ABD Başkanlık seçimlerini Bill Clinton kazandı.

2006 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e, bir kentte 148 Şiinin öldürülmesi suçundan idam cezası verildi.

2023 - 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda yapılan genel başkanlık seçimleri sonucunda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı seçildi. Önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır görevdeydi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harris mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler

Esenyurt'u savaş alanına çevirdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Az önce deprem mi oldu? 5 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu hafta yağmur yağacak mı? Bugün (5 Kasım) hava nasıl, Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahminleri! MEMUR MAAŞ ZAMMI: Enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 Memur zam oranları! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 5 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 5 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (5 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Aile hekimleri neden iş bırakıyor? 5-6-7 Kasım Aile hekimleri çalışacak mı? ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI SON DURUM | ABD Başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor? Anketlerde son durum ne? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Abdullah Güler yasa teklifi! 46 maddelik yasa teklifi maddeleri nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.