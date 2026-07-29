5. İstanbul Festivali için Geri Sayım Başladı

Beşinci yılında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak İstanbul Festivali'nin konser takvimi açıklandı. Uluslararası sanatçılar ile Türkiye'nin müzik sahnesine yön veren isimlerini aynı programda buluşturan festival, zengin içeriğiyle yazın en dikkat çekici kültür ve müzik buluşmalarından biri olacak.

İstanbul'un Uluslararası Festival Kimliği Güçleniyor

Festivalin açılışı 1 Ağustos'ta dünyaca ünlü İngiliz rap yıldızı Central Cee ve Türk rap müziğinin sevilen ismi Motive ile gerçekleşecek. 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşırken, 4 Ağustos'ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç sürpriz konuklarıyla birlikte müzikseverlerle buluşacak. 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta maNga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesinde olacak. Elektronik müziğin efsane ismi Tiësto 8 Ağustos'ta, Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

İstanbul Festivali, Doğu ile Batı arasında kurulan yeni bir kültür rotasının önemli duraklarından biri olarak İstanbul'un uluslararası etkinlik takvimindeki konumunu da güçlendiriyor. Her yıl artan ziyaretçi sayısı ve uluslararası sanatçı programıyla festival, İstanbul'u küresel kültür ve eğlence sahnesinin önemli buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

Mimar Sinan'dan İlham Alan İkonik Ana Sahne

İstanbul Festivali, yalnızca sanatçı kadrosuyla değil, ana sahnesiyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan festival sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük festival sahnelerinden biri olarak yükseliyor. 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle donatılan sahne, mimari estetiği en ileri ışık, ses ve görüntü teknolojileriyle buluşturarak uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunacak.

Biletler Satışta

İstanbul Festivali'nin 750 TL'den başlayan biletleri, istanbulfestivali.com ve biletspace.com üzerinden satışa sunuluyor. Festivalde yer alacak birbirinden güçlü konserleri deneyimlemek isteyen müzikseverler, biletlerine her iki resmi platformdan ulaşabiliyor.

İstanbul'un en kapsamlı müzik ve yaşam etkinliklerinden biri olan İstanbul Festivali, dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra gün boyu devam eden deneyim alanlarıyla ziyaretçilerine çok yönlü bir festival atmosferi sunacak. Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltecek Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine hazırlarken, 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturacak. Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.