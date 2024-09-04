4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Bugün televizyon ekranlarında hangi programlar var? 4 Eylül Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesi yayınlandı. İşte 4 Eylül tarihindeki TV programları ve yayın akışı!
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 4 Eylül itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 4 Eylül 2024 tarihli yayın akışında neler var?
4 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:50 Tatar Ramazan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:45 Megalodon'un Yükselişi (Yabancı Sinema)
01:30 Taş Kağıt Makas
03:45 Ayazın Sonu Güneş
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aranan Adam (Yabancı Sinema)
01:30 Aranan Adam (Yabancı Sinema)
02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Oh Olsun (Yerli Sinema)
22:00 Çok Filim Hareketler Bunlar (Yerli Sinema)
00:00 Çok Filim Hareketler Bunlar (Yerli Sinema)
02:10 Yalı Çapkını
04:10 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:20 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Gökdelen (Yabancı Sinema)
22:30 Gönül Dağı
01:30 Gökdelen (Yabancı Sinema)
03:10 Yerli Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bir Destek Bir Gelecek
22:00 Öğretmen Filmi (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce