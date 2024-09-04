4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 4 Eylül itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 4 Eylül 2024 tarihli yayın akışında neler var?

4 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Benim İçin Üzülme

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Safir

05:50 Tatar Ramazan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Megalodon'un Yükselişi (Yabancı Sinema)

01:30 Taş Kağıt Makas

03:45 Ayazın Sonu Güneş

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aranan Adam (Yabancı Sinema)

01:30 Aranan Adam (Yabancı Sinema)

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Oh Olsun (Yerli Sinema)

22:00 Çok Filim Hareketler Bunlar (Yerli Sinema)

00:00 Çok Filim Hareketler Bunlar (Yerli Sinema)

02:10 Yalı Çapkını

04:10 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:20 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Gökdelen (Yabancı Sinema)

22:30 Gönül Dağı

01:30 Gökdelen (Yabancı Sinema)

03:10 Yerli Dizi

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Bir Destek Bir Gelecek

22:00 Öğretmen Filmi (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce