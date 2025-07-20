Her yıl bölümlerin taban puanları ve sıralamaları değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, "380 puanla hukuk fakültesi gelir mi?" sorusunun yanıtı, güncel verilere ve tercih yapılacak üniversiteye göre değişebilir. Son yıllarda artan ilgi nedeniyle hukuk fakültelerinin taban puanları yükselmiş durumda. Peki, 380 puanla hukuk fakültesi gelir mi?

380 PUANLA HUKUK FAKÜLTESİ GELİR Mİ?

Bazı vakıf üniversitelerinde yüzde 25 veya yüzde 50 burslu kontenjanlarla 380 puanla hukuk fakültesi kazanma şansı bulunabiliyor. Bu üniversiteler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alan prestijli vakıf üniversiteleri de mevcut. Ancak bu kontenjanlar genellikle daha sınırlı olduğu için tercih listenize dikkatli ve stratejik şekilde yerleştirilmelidir.

Ayrıca, bazı devlet üniversitelerinin kırsal bölgelerdeki kampüsleri veya yeni açılan hukuk fakülteleri, diğerlerine göre daha düşük puanla öğrenci alabilmektedir. Bu durumda 380 puanla hukuk fakültesi kazanma olasılığı artar. Tercih döneminde YÖK Atlas üzerinden önceki yılların verilerini inceleyerek bu fakülteler belirlenebilir.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

2025- Yks tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Ersoy, terih dönemi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025-YKS tercih kılavuzunun 30 Temmuz'a kadar yayımlanması bekleniyor. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda asıl kılavuz öncesi "Ön bilgilendirme kılavuzu" yayımladı. Bu sene de bilgilendirme amaçlı kılavuzun yayınlanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.