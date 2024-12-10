31 Aralık, yılın son günü olması nedeniyle birçok kişi tarafından planlamalar için önemli bir tarih olarak görülüyor. Ancak, bu tarih resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Resmi takvime göre, yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle, "31 Aralık yarım gün mü, tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı, resmi çalışma takvimine göre şekilleniyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık tarihi, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor ve bu gün, normal bir çalışma günü olarak değerlendiriliyor. Örneğin, 31 Aralık 2024 tarihi Salı gününe denk geliyorsa, bu gün çalışanlar ve öğrenciler için mesai veya ders günü olarak devam ediyor.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Özellikle özel sektörde çalışanlar, 31 Aralık günü için izin kullanıp kullanamayacaklarını iş yerlerindeki yönetmeliklere göre değerlendirebiliyor. Bazı iş yerlerinde yılbaşı öncesi yarım gün izin uygulamaları yapılabilirken, kamu çalışanları ve okullar için böyle bir düzenleme genellikle bulunmuyor. Bununla birlikte, tatil planı yapanlar, resmi tatil olan 1 Ocak tarihini göz önünde bulundurmalı.

2025 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba