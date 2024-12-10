31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Yılın son gününe yaklaşırken vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri de "31 Aralık tatil mi?" oluyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler, yılbaşı tatilinin hangi gün başlayacağı ve 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.
31 Aralık, yılın son günü olması nedeniyle birçok kişi tarafından planlamalar için önemli bir tarih olarak görülüyor. Ancak, bu tarih resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Resmi takvime göre, yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle, "31 Aralık yarım gün mü, tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı, resmi çalışma takvimine göre şekilleniyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Detaylar haberimizde...
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık tarihi, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor ve bu gün, normal bir çalışma günü olarak değerlendiriliyor. Örneğin, 31 Aralık 2024 tarihi Salı gününe denk geliyorsa, bu gün çalışanlar ve öğrenciler için mesai veya ders günü olarak devam ediyor.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Özellikle özel sektörde çalışanlar, 31 Aralık günü için izin kullanıp kullanamayacaklarını iş yerlerindeki yönetmeliklere göre değerlendirebiliyor. Bazı iş yerlerinde yılbaşı öncesi yarım gün izin uygulamaları yapılabilirken, kamu çalışanları ve okullar için böyle bir düzenleme genellikle bulunmuyor. Bununla birlikte, tatil planı yapanlar, resmi tatil olan 1 Ocak tarihini göz önünde bulundurmalı.
2025 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba