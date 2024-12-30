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31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
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"31 Aralık İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu, yılbaşı gecesi ve 31 Aralık günü İstanbul'da seyahat planı yapan vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesinde metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının kullanımıyla ilgili düzenlemeleri genellikle önceden duyuruyor. Peki, 31 Aralık günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

İstanbul'da Marmaray, metro, metrobüs ve otobüslerin yılbaşı gecesi sefer düzenlemeleri ve ücret politikaları, her yıl yoğun talebe bağlı olarak düzenleniyor. Vatandaşlar, 31 Aralık günü toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 31 Aralık Salı günü metro, metrobüs, otobüs seferleri ücretsiz olacak mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

İETT ÜCRETSİZ Mİ?

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlendi. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu. İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

METRO HATLARI KAÇA KADAR AÇIK?

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek. Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.

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