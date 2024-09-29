30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak?

30 Eylül itibariyle İzmir'deki hava durumu ve önümüzdeki 5 günlük tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, hava durumuna göre günlük planlarını yapmaya hazırlanıyor. Özellikle hafta sonu planları olanlar, hava koşullarını öğrenerek önlem alabilecek. Peki, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İZMİR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ege Bölgesi genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların, Kuzey Ege'nin iç bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor, bu nedenle bölge halkının dikkatli olması öneriliyor. Yağışlar nedeniyle ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılırken, özellikle tarımsal faaliyetlerle ilgilenenler ve açık alanda çalışanlar tedbir almalı.