30 Ekim Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!

30 Ekim 2025 Perşembe gününde yayınlanan Resmî Gazete'de; Kanunlar Bölümü, Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yapılan düzenlemeler, Yargı Bölümü kararları ve çeşitli ilanlar yer alıyor. İlgili sayıya ait PDF formatı da okuyucunun erişimine açıktır.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI

30 Ekim 2025 Perşembe tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, yasama, yürütme ve yargı alanlarında alınan önemli düzenlemeleri içeriyor. Günün sayısında ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve ilanlar da yer alıyor.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Resmî Gazete'nin yasama bölümünde, yürürlüğe giren yeni kanunlar ve mevcut kanunlarda yapılan değişiklikler yayımlandı. Bu kapsamda, kamu kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler ile bazı alanlarda mevzuat uyumu sağlayan hükümler dikkat çekiyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yürütme ve idare bölümünde, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler ve idari düzenlemeler yer alıyor. Bakanlıklar, kamu kurumları ve bağlı kuruluşlara yönelik yeni uygulamalarla ilgili hükümler bu bölümde yayımlandı. Ayrıca, çeşitli kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları da bugünkü sayıda duyuruldu.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı bölümünde, yüksek yargı organlarının aldığı kararlar ve atamalara ilişkin hükümler bulunuyor. Yargıtay ve Danıştay dairesine dair bazı karar özetleriyle birlikte yargı mensuplarına yönelik atama ve görev değişiklikleri de yayımlandı.

İLANLAR VE DUYURULAR

Günün ilanları arasında mahkeme ilanları, ihale duyuruları ve kamu kurumlarının çeşitli resmi bildirimleri yer aldı. Vatandaşları ve kurumları ilgilendiren resmi bildirimlerin detayları Resmî Gazete'nin ilan bölümünde yayımlandı.

PDF SÜRÜMÜ ERİŞİME AÇIK

30 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tamamı, karar ve ilanların ayrıntılarını incelemek isteyenler için PDF formatında indirilebilir durumda. Böylece, ilgili bölümler kolayca görüntülenebiliyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bugünkü Resmî Gazete, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kamu hizmetlerine yönelik bazı düzenlemeleri ve ulaşımda ücretsiz hizmet kararlarını da kapsıyor. Yasama, yürütme ve yargı alanlarında alınan kararlar, ülke genelindeki idari ve hukuki süreçlere yön verecek nitelikte.

