Haberler

30 Ekim Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!

30 Ekim Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün yayımlanan 30 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete sayısında; yasama alanına dair kanunlar, yürütme ve idareyi ilgilendiren düzenlemeler, yargı organlarının kararları ile güncel ilanlar yer almaktadır. Ayrıca, kararların tamamı PDF formatında indirilebilir şekilde erişime açılmıştır.

30 Ekim 2025 Perşembe gününde yayınlanan Resmî Gazete'de; Kanunlar Bölümü, Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yapılan düzenlemeler, Yargı Bölümü kararları ve çeşitli ilanlar yer alıyor. İlgili sayıya ait PDF formatı da okuyucunun erişimine açıktır.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI

30 Ekim 2025 Perşembe tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, yasama, yürütme ve yargı alanlarında alınan önemli düzenlemeleri içeriyor. Günün sayısında ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve ilanlar da yer alıyor.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Resmî Gazete'nin yasama bölümünde, yürürlüğe giren yeni kanunlar ve mevcut kanunlarda yapılan değişiklikler yayımlandı. Bu kapsamda, kamu kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler ile bazı alanlarda mevzuat uyumu sağlayan hükümler dikkat çekiyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yürütme ve idare bölümünde, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler ve idari düzenlemeler yer alıyor. Bakanlıklar, kamu kurumları ve bağlı kuruluşlara yönelik yeni uygulamalarla ilgili hükümler bu bölümde yayımlandı. Ayrıca, çeşitli kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları da bugünkü sayıda duyuruldu.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı bölümünde, yüksek yargı organlarının aldığı kararlar ve atamalara ilişkin hükümler bulunuyor. Yargıtay ve Danıştay dairesine dair bazı karar özetleriyle birlikte yargı mensuplarına yönelik atama ve görev değişiklikleri de yayımlandı.

İLANLAR VE DUYURULAR

Günün ilanları arasında mahkeme ilanları, ihale duyuruları ve kamu kurumlarının çeşitli resmi bildirimleri yer aldı. Vatandaşları ve kurumları ilgilendiren resmi bildirimlerin detayları Resmî Gazete'nin ilan bölümünde yayımlandı.

PDF SÜRÜMÜ ERİŞİME AÇIK

30 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tamamı, karar ve ilanların ayrıntılarını incelemek isteyenler için PDF formatında indirilebilir durumda. Böylece, ilgili bölümler kolayca görüntülenebiliyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bugünkü Resmî Gazete, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kamu hizmetlerine yönelik bazı düzenlemeleri ve ulaşımda ücretsiz hizmet kararlarını da kapsıyor. Yasama, yürütme ve yargı alanlarında alınan kararlar, ülke genelindeki idari ve hukuki süreçlere yön verecek nitelikte.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.