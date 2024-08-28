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30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri!

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Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbul'da 30 Ağustos 2024'te birçok sanatçı ücretsiz konserler verecek. Bu özel günde hangi sanatçının nerede konser vereceği merak konusu olurken, detayları ile Zafer Bayramı etkinlikleri duyuruldu. Peki, 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek?

İstanbul'da 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede ücretsiz konser vereceği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Zafer Bayramı etkinlikleri ve konser saatleri merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı bedava konserleri nerede ve hangi sanatçı vereceği gündeme geliyor. İstanbul Zafer Bayramı etkinlik takvimi 2024!

30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ KONSER TAKVİMİ 2024

30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul'un çeşitli noktalarında düzenlenecek konserler ve etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. İşte o günün programından öne çıkanlar:

Cem Adrian, 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Eminönü Meydanı'nda sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Zeynep Bastık, Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda saat 21.00'de sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından Harem Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek olan kutlamalar saat 18.00'de DJ performansıyla başlayacak. Ardından saat 19.30'da Evdeki Saat sahne alacak ve gecenin finalinde saat 21.30'da Sertab Erener muhteşem bir konser verecek.

30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri!

Duman rock grubu, Çerkezköy Kentpark'ta saat 21.00'de sahne alarak hayranlarına enerjik bir performans sunacak.

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri "Ortak Gururla Zafer Yolunda" sloganıyla Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda saat 21.00'de Mabel Matiz sahne alacakken, Beyoğlu Hasköy Parkı'nda ise aynı saatte Oğuzhan Koç sevenleriyle buluşacak.

Bayrampaşa Belediyesi'nin Zafer Bayramı etkinliklerinde ise saat 21.30'da Ece Seçkin sahne alarak dinleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

Emir Can İğrek, Çatalca'da gerçekleştireceği konserde sevilen şarkılarını Zafer Bayramı coşkusuyla seslendirecek.

Sefo, Avcılar Sahil İspark İDO İskelesi Yanı'nda sahne alarak vatandaşlarla Zafer Bayramı'nın coşkusunu paylaşacak.

30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri!

Kadıköy Belediyesi, Kalamış Atatürk Parkı'nda saat 20.00'de düzenleyeceği etkinlikte Mojave ve Madrigal'i ağırlayacak.

Yeni Türkü ve İlyas Yalçıntaş, Sancaktepe'de düzenlenecek Zafer Bayramı konserlerinde sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

İstanbul'un dört bir yanındaki bu etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku dolu bir atmosferde kutlamak isteyenler için birbirinden güzel alternatifler sunuyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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