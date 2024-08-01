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30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Özel sektör tatil mi?

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30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Özel sektör tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Bu özel gün, Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biri olarak kabul ediliyor ve genellikle resmi tatil olarak kutlanıyor.

30 Ağustos resmi tatil mi? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde resmi tatil araştırmaları yapılmaya başladı. Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 2024 resmi günler takvimi!

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Özel sektör tatil mi?

2024 30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor.

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Özel sektör tatil mi?

2024 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Resmi Tatiller Zafer Bayram Türkiye Tatil Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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