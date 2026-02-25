Haberler

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi Haber Videosunu İzle
3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Sivas, Kayseri ve Yozgat için kuvvetli kar uyarısında bulundu. İstanbul'da da sıcaklıkların 1 dereceye düşmesiyle perşembe günü yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 ilde sağanak ve 25 ilde kar yağışı beklediğini açıkladı.
  • Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
  • İstanbul'da çarşamba gecesinden itibaren hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunda birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Rapora göre bugün 15 ilde sağanak, 25 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

15 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Sağanak yağış uyarısı yapılan iller Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Mersin, Sinop, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa olarak açıklandı.

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

SİVAS, KAYSERİ VE YOZGAT'TA KUVVETLİ KAR

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışın yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı, bu nedenle ulaşımda aksama, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

İSTANBUL'DA SICAKLIK 1 DERECEYE DÜŞECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da çarşamba gecesinden itibaren hava sıcaklıkları sert şekilde düşecek. Marmara üzerinden gelen nemli hava ile Balkanlar'dan sarkan soğuk havanın birleşmesiyle sıcaklıkların 1 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Kentte yağışın karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise perşembe günü saf kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Özellikle Çatalca, Silivri ve Başakşehir gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar örtüsü oluşma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

