3 Eylül 2025 yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri için hafta ortasında ekranlarda neler olduğunu merak edenler için 3 Eylül 2025 Çarşamba yayın akışı büyük bir önem taşıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte detaylar...

3 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

3 Eylül 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar yer alıyor. Yerli dizilerden nostaljik yapımlara, güncel sinema filmlerinden özel yayınlara kadar zengin bir içerik izleyicileri bekliyor. İşte kanallara göre öne çıkan diziler:

3 EYLÜL 2025 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

Gün boyunca tekrar bölümleriyle Gözleri KaraDeniz, Kardeşlerim, Ateş Kuşları gibi diziler yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel programı ve ardından Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi yer alıyor.

3 EYLÜL 2025 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

Sabah nostalji dolu dizilerle başlıyor; Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu gibi yapımlar ekranlarda olacak. Gece kuşağında ise sevilen dizi Eşref Rüya yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

3 EYLÜL 2025 NOW HANGİ DİZİLER VAR?

Gündüz kuşağında Yasak Elma, Her Yerde Sen ve Karagül dikkat çekiyor. Akşam ise yerli komedi filmi Ne Olacak Halim ve ardından Şevkat Yerimdar yayında olacak.

3 EYLÜL 2025 SHOW HANGİ DİZİLER VAR?

Gündüz kuşağında Kuzey Yıldızı: İlk Aşk ve Güzel Günler tekrar bölümleriyle ekranlarda. Akşam kuşağında ise Hükümet Kadın ve Vizontele izleyiciyle buluşuyor.

3 EYLÜL 2025 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

Dizi kuşağı nostaljik yapımlarla dolu. Baba Ocağı, Dürüye'nin Güğümleri, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin gibi diziler gün boyu ekranlarda. Prime time'da ise Sahipsizler dizisi ve ardından İyi Oyun yayınlanacak.

3 EYLÜL 2025 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

Yerli yapım ağırlıklı yayın akışıyla dikkat çekiyor. Gündüz kuşağında Teşkilat ve Seksenler öne çıkıyor. Akşam ise Mevlid Gecesi Özel ve ardından Hep Otuz Üç Yaşında ekranlarda olacak.

3 EYLÜL 2025 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

Dizi severler için Tuzak sabah saatlerinde ekranlara geliyor. Akşam ise yarışma programı MasterChef Türkiye ve ardından Zuhal Topal'la Yemekteyiz izlenebilir.

3 EYLÜL 2025 YAYIN AKIŞI

3 Eylül 2025 Çarşamba yayın akışı, dizi ve film severler için oldukça dopdolu. Kanalların tüm gün süren yayın planları, sabah haber programlarından başlayıp, gece yarısına kadar devam ediyor. İşte bazı dikkat çeken başlıklar:

3 EYLÜL 2025 ATV Yayın Akışı

20:00 - Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

22:00 - Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

3 EYLÜL 2025 KANAL D Yayın Akışı

20:00 - Avengers: Endgame

23:45 - Eşref Rüya

3 EYLÜL 2025 NOW TV (FOX TV) Yayın Akışı

20:00 - Ne Olacak Halim

22:30 - Şevkat Yerimdar

3 EYLÜL 2025 SHOW TV Yayın Akışı

20:00 - Hükümet Kadın

22:15 - Vizontele

3 EYLÜL 2025 STAR TV Yayın Akışı

20:00 - Sahipsizler

23:15 - İyi Oyun

TRT 1 Yayın Akışı:

21:15 - Mevlid Gecesi Özel

23:15 - Hep Otuz Üç Yaşında

3 EYLÜL 2025 TV8 Yayın Akışı

20:00 - MasterChef Türkiye

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz