3 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

3 Ekim tarihli Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 3 Ekim itibarıyla hava durumu raporları yayınlandı ve başkent sakinlerini oldukça ılımlı bir hava bekliyor. Gün boyu parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edilen Ankara'da, sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Özellikle dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için uygun bir gün olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebileceği için tedbirli olmakta fayda var. İşte, 3 Ekim Perşembe günü Ankara hava durumu tahmini;

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta Ankara'da yağış beklenmiyor, ancak gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle hafif bir soğuma hissedilebilir. Genel anlamda, dış mekan aktiviteleri için uygun bir hafta olacağı tahmin ediliyor.