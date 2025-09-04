3 aylar ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 Recep, Şaban ve Ramazan ayları tarihleri!

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönem, ibadetlerin arttığı, manevi hazırlıkların yapıldığı özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Vatandaşlar, özellikle kandil günleri ve Ramazan ayının başlangıcını öğrenmek için "Üç Aylar ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025-2026 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre, İslam dünyasında büyük önem taşıyan Üç Aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Bu tarih aynı zamanda hicri takvime göre Recep ayının ilk gününe denk geliyor. Manevi hazırlıkların başladığı, ibadetlerin yoğunlaştığı bu özel dönem; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Müslümanlar için bir yenilenme ve arınma süreci olan Üç Aylar'da kandiller, oruçlar ve dualarla dolu bir ibadet atmosferi yaşanıyor.

2025 yılında Üç Aylar'ın başlangıcının yılın son günlerine denk gelmesiyle birlikte, yeni yıla hem manevi hem de ruhani bir hazırlık içinde girilecek. Vatandaşlar, bu anlamlı zaman diliminde özellikle Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili gibi mübarek gecelerin tarihlerini de merakla araştırıyor. Diyanet takvimine göre belirlenen bu tarihler, dini görevlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

Regaip Kandili, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Üç Aylar'ın başlangıcındaki Recep ayı içerisinde idrak edilir. Bu mübarek gece, kulların dualarla, ibadetlerle ve tövbelerle Allah'a yöneldiği özel zamanlardan biridir. 2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Müslümanlar, bu anlamlı gecede bolca ibadet ederek, sevaplarını artırmayı ve manevi olarak yenilenmeyi amaçlıyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlayacak ve Müslümanlar bu özel günü sevdikleriyle birlikte kutlama fırsatı bulacak. Üç gün boyunca devam edecek olan bayram, 22 Mart Pazar günü sona erecek. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından gerçekleşen bu bayram, toplumda birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı dönemlerden biridir.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

Mirac Kandili: 15 Ocak 2026, Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026, Pazartesi

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 19 Şubat 2026, Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026, Pazartesi

Arefe Günü: 19 Mart 2026, Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026, Cuma