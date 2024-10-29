29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta?

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI NEREDE, SAAT KAÇTA OLACAK?

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerle coşku dolu bir kutlama programı hazırlandı. Cumhuriyet'in 101. yılına özel etkinlikleri planlandı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Kortej Yürüyüşü: 29 Ekim 2024 saat 10.00'da 350 metrelik dev Türk bayrağı ile gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kutlama ve Geçit Töreni: 29 Ekim 2024 saat 10.30'da başlayacak.

İzmir Metrosu Bandosu Konseri: 29 Ekim 2024 saat 13.00-15.00 arasında Fahrettin Altay, Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında marşlar çalınacak.

Çoksesli Cumhuriyet Koroları Konseri: 29 Ekim 2024 saat 18.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da.

Cumhuriyet Dönemi Paneli: 30 Ekim 2024 saat 18.30-19.30'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde.

Murat Boz Konseri: 29 Ekim 2024 saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda.