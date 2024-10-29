29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 101. yılı kutlanacak. Ülke genelinde coşkuyla kutlanacak olan 101. yıl etkinlikleri merak ediliyor. 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta olacağı gündeme geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser takvimi araştırılıyor. Peki, İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi!
Ülke genelinde büyük bir sevinçle kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi merak ediliyor. Bayram konserleri ve 29 Ekim kutlamaları nerede, saat kaçta olacağı gündeme geliyor. İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta olacağı araştırılırken bayram etkinlik takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! Detaylar haberimizdedir…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI NEREDE, SAAT KAÇTA OLACAK?
İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerle coşku dolu bir kutlama programı hazırlandı. Cumhuriyet'in 101. yılına özel etkinlikleri planlandı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Kortej Yürüyüşü: 29 Ekim 2024 saat 10.00'da 350 metrelik dev Türk bayrağı ile gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Meydanı'nda Kutlama ve Geçit Töreni: 29 Ekim 2024 saat 10.30'da başlayacak.
İzmir Metrosu Bandosu Konseri: 29 Ekim 2024 saat 13.00-15.00 arasında Fahrettin Altay, Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında marşlar çalınacak.
Çoksesli Cumhuriyet Koroları Konseri: 29 Ekim 2024 saat 18.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da.
Cumhuriyet Dönemi Paneli: 30 Ekim 2024 saat 18.30-19.30'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde.
Murat Boz Konseri: 29 Ekim 2024 saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda.
101 yıl önce azim ve kararlılık galip geldi, yurt sevgisi ve millet inancı kazandı. Kazanılması zor olan Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılda daha ileriye taşırken gücümüzü kuruluşundaki fedakarlıktan ve büyük emekten alıyoruz.— Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) October 28, 2024
Cumhuriyet'in kenti İzmir ülkemizi ışığıyla… pic.twitter.com/1oOOmjrsdZ