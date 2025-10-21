29 Ekim'de ek ders ödenir mi?

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramdan bir gün önceki tarih olan 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmî tatil takvimi gereğince 29 Ekim günü, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Peki, öğretmenlere 29 Ekim günü için ek ders ücreti ödeniyor mu?

29 EKİM'DE EK DERS ÖDENİR Mİ?

OKUL YÖNETİCİLERİ İÇİN

Okul yöneticileri, yönetim görevlerini ek ders karşılığında yürüttüklerinden dolayı 28 ve 29 Ekim tarihlerinde ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Yani, yöneticiler bu günlerde görevlerini yerine getirmiş sayılır ve ücret hakları tam olarak ödenir.

KADROLU ÖĞRETMENLER İÇİN

Cumhuriyet Bayramı haftasında, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kadrolu öğretmenlerin ek ders ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu öğretmenler ayrıca hazırlık ve planlama görevlerini de fiilen yapmış kabul edilir.

28 Ekim günü yapılan nöbet, DYK, egzersiz ve IYEP görevleri için ücret ödenir; ancak bu görevler fiilen yapılmadıysa ödeme yapılmaz. 29 Ekim günü ise nöbet, DYK, egzersiz ve IYEP çalışmaları yapılmadığından, bu kapsamda herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bununla birlikte, 28-29 Ekim tarihlerinde planlanan Destek Eğitim ve Evde Eğitim faaliyetleri işlenmiş sayılır ve ek ders ücreti ödemesi yapılır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN

Sözleşmeli öğretmenler de 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kadrolu öğretmenlerle aynı şekilde değerlendirilir. Bu günlerde ek ders ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmaz ve hazırlık-planlama görevleri yapılmış kabul edilir.

28 Ekim günü fiilen gerçekleştirilen nöbet, DYK, egzersiz ve IYEP görevleri için ödeme yapılır; ancak bu görevler yerine getirilmediyse ücret ödenmez. 29 Ekim günü ise bu kapsamda herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

Ayrıca, 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Destek Eğitim ve Evde Eğitim görevleri işlenmiş kabul edilir ve ek ders ücretleri tam olarak ödenir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER İÇİN

Ücretli öğretmenler, sadece fiilen girdikleri ders saatleri kadar ücret alırlar. Bu nedenle 28 Ekim günü saat 13.00'ten önce gerçekleştirdikleri dersler için ek ders ücreti ödenir.

Ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü resmi tatil olduğundan, o gün ders yapılmadığı için ek ders ücreti ödemesi yapılmaz.

USTA ÖĞRETİCİLER İÇİN

Halk Eğitim Merkezleri'nde (HEM) görev yapan usta öğreticiler veya ücretli öğretmenler için de benzer bir durum geçerlidir. 28 Ekim günü 13.00'ten önce girdikleri dersler için ek ders ücreti alabilirler.

Fakat 29 Ekim günü resmi tatil olduğundan, ders yapılmaz ve bu nedenle ek ders ücreti ödemesi yapılmaz.

Detaylı bilgiler için MEB ile iletişime geçmelisiniz.