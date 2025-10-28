Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri yine gündeme geldi: "28 Ekim okullar yarım gün mü, 29 Ekim okullar tatil mi?" Peki, 28 Ekim okullar yarım gün mü? Bugün okul tatil mi?

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 28 Ekim 2025 Salı günü okullarda yarım gün eğitim yapılacak. Yani öğrenciler sabah saatlerinde derslere katılacak, öğleye doğru dersler sona erecek. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak.

Bu uygulamanın nedeni, ertesi gün kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık süreci oluşturmak. Öğrenciler ve öğretmenler, sabah yapılan kısa ders programının ardından 29 Ekim'e coşkulu bir şekilde hazırlanma fırsatı bulacak. Dolayısıyla 28 Ekim günü okullar tamamen kapalı değil, sadece yarım gün açık olacak.

BUGÜN OKUL TATİL Mİ?

Eğer bugün 28 Ekim 2025 ise, okullar tam gün tatil değildir. Öğrenciler sabah saatlerinde derslerine girmek zorundadır; yoklama alınır ve eğitim faaliyetleri normal şekilde devam eder. Ancak öğleye kadar süren bu derslerin ardından okullar kapanır.

Bu durum, özellikle sabahçı ve öğlenci sisteminde eğitim veren okullarda bazı farklılıklar gösterebilir. Sabahçı öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra çıkış yapacak, öğlenci öğrenciler ise o gün ders yapmayacaktır.

28 EKİM'DE OKULLAR AÇIK MI?

Evet, okullar 28 Ekim sabahı açık olacak. MEB tarafından belirlenen resmi takvime göre, Cumhuriyet Bayramı arifesi olan bu günün yarım gün olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Dersler sabah başlayacak, genellikle 12.00 veya 12.30 civarında sona erecektir.

Bu nedenle öğrencilerin sabah saatlerinde okula gitmeleri ve yoklamaya katılmaları gerekmektedir. Öğleden sonra hiçbir eğitim faaliyeti yapılmayacak ve öğretmenler de mesailerini tamamlamış sayılacaktır.

Bu uygulama sayesinde öğrenciler, hem akademik süreçlerini aksatmadan sürdürebilecek hem de 29 Ekim kutlamalarına hazırlık için zaman kazanacaktır.

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen en önemli ulusal bayramlardan biridir. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 29 Ekim günü resmi tatil olacak.

Bu nedenle 29 Ekim Çarşamba günü, okullar, üniversiteler ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır. Eğitim faaliyetleri yapılmayacak ve öğrenciler tam gün tatil yapacaktır. Özel okullar da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları bu uygulamaya tabidir.