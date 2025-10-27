28 Ekim İzmir etkinlikleri neler, hangi konserler var?

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla İstanbul, 29 Ekim'de düzenlenecek özel konserlerle büyük bir kutlama atmosferine girecek. Şehir genelinde birbirinden farklı sahnelerde coşkulu etkinlikler gerçekleşecek. Peki, İzmir'de 28 Ekim günü hangi etkinlikler düzenlenecek? Kentte hangi sanatçılar sahne alacak, müzik dolu Cumhuriyet kutlamaları nerelerde yapılacak?

28 EKİM İZMİR ETKİNLİKLERİ NELER?

Cumhuriyet'in 102. yılı, İzmir Oda Orkestrası'nın coşkulu konseriyle kutlanacak. 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleşecek konseri, Şef Orhun Orhon yönetecek. Soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve bariton Arda Aktar'ın solistliğinde sunulacak etkinlikte, Türk bestecilerinin klasik batı müziği eserleri ve seçkin aryalar seslendirilecek.

DİLEK TÜRKAN'LA "CUMHURİYET'E ŞARKILAR"

Klasik Türk Müziği'nin sevilen sesi Dilek Türkan, 29 Ekim Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Derya Türkan (İstanbul kemençesi), Serkan Halili (kanun), Baki Duyarlar (piyano), Erdal Akyol (kontrbas) ve Oray Yay (perküsyon) sanatçılara eşlik edecek. "Cumhuriyet'e Şarkılar" konserinde, Cumhuriyet dönemine damga vuran Türk müziği eserleri seslendirilecek. Etkinliğe ücretsiz katılım sağlanabilecek.

FENER ALAYI VE HALUK LEVENT KONSERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Programda protokol konuşmaları, şiir dinletileri, halk oyunları ve dans gösterileri yer alacak. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, saat 17.00'de Konak Atatürk Meydanı'nda konser verecek. Akşam 20.00'de Hükümet Konağı önünden başlayacak kortej, 350 metrelik Türk bayrağı eşliğinde Alsancak yönüne ilerleyecek. Cumhuriyet coşkusu, saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek Haluk Levent konseri ile zirveye çıkacak.

KÖRFEZDE CUMHURİYET RÜZGÂRI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları, 29 Ekim'de yapılacak. Saat 12.00'de Konak Pier'den start alacak yarış, Bayraklı, Çiğli ve İzmir Marina rotasında sürecek. Cumhuriyet coşkusunu denize taşıyan yarışın ödül töreni saat 18.00'de İzmir Marina'da gerçekleştirilecek.

DİKİLİ VE SELÇUK'TA CUMHURİYET HEYECANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Her Yerde" etkinlikleri, 29 Ekim'de Dikili ve Selçuk'ta tamamlanacak. 22 Ekim'de Torbalı'da başlayan etkinlikler; Kiraz, Menemen, Menderes, Bergama, Tire ve Selçuk'un Belevi Mahallesi'nde devam etti.

29 Ekim sabahı 10.00'da Selçuk Zeytinköy Mahallesi'nde bando gösterisi, akşam 18.00'de ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı'nda kortej yürüyüşü ve Selçuk Belediyesi Orkestrası konseri düzenlenecek. Aynı akşam Dikili merkezdeki konserlerle Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkacak.

"CUMHURİYET'İN IŞIĞINDA İZMİR" SERGİSİ

"Cumhuriyet'in Işığında İzmir" başlıklı sergi, 23 Ekim'de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi sergi salonunda ziyarete açıldı. 12 Kasım'a kadar sürecek sergide, 1927 basımı Nutuk ve Atatürk'ün ıslak imzalı mebus kimlik defteri gibi tarihî belgeler yer alıyor.