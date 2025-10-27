Haberler

28 Ekim gece vardiyası tatil mi?
Güncelleme:
Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, "28 Ekim gece vardiyası tatil mi?" sorusu oldu. 2025 yılında da çalışanlar, özellikle vardiya sisteminde çalışan personel, bu tarihte izinli olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. Peki, 28 Ekim gece vardiyası tatil mi?

28-29 Ekim kargo çalışma saatleri merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde de birçok iş yeri hizmet vermeyecek. 28 Ekim gece vardiyası tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL, 28 EKİM YARIM GÜN

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim günü ise bayramın arifesi olduğu için öğleden sonra yarım gün tatil uygulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için bu kural geçerli. Sabah saatlerinde mesai devam ederken, öğleden sonra memurlar idari izinli sayılıyor.

ÖZEL SEKTÖRDE DURUM FARKLI

Özel sektörde çalışanlar için durum biraz farklı. Yarım gün tatil uygulaması özel sektör için zorunlu değildir. Her işveren kendi kurum içi politikasına göre karar verebilir. Bazı şirketler 28 Ekim öğleden sonra çalışanlarına izin verirken, bazıları normal çalışma düzenine devam etmektedir. Bu nedenle özel sektörde çalışanların işverenleriyle iletişime geçerek bu günü netleştirmesi önemlidir.

GECE VARDİYASI ÇALIŞANLARI NE OLACAK?

Gece vardiyası çalışanları için 28 Ekim günü özel bir durum oluşturabilir. Gece vardiyası genellikle akşam 20.00 civarında başlar ve sabah saatlerine kadar sürer. Dolayısıyla bu vardiya, hem 28 Ekim hem de 29 Ekim günlerini kapsayabilir.

Eğer işyeri 28 Ekim öğleden sonra tatil ilan etmişse, bu durumda gece vardiyasında çalışacak personel de o gün izinli sayılabilir. Ancak bu, her kurumda geçerli değildir. Bazı yerlerde gece vardiyası normal şekilde devam eder. Bu nedenle çalışanların bağlı oldukları kurumun resmi duyurusunu takip etmeleri gerekir.

KAMU ÇALIŞANLARI VE ZORUNLU HİZMETLER

Kamu kurumlarında görev yapan sağlık personeli, güvenlik görevlileri, itfaiye ve ulaşım çalışanları gibi vardiyalı çalışanlar için durum farklıdır. Bu alanlarda hizmetlerin aksamaması için gece vardiyaları genellikle devam eder. Ancak bu personele, ilerleyen günlerde ek izin veya fazla mesai ücreti verilebilir. Bu da ilgili kurumun çalışma esaslarına göre belirlenir.

28 EKİM GECE VARDİYASI TATİL DEĞİL, ANCAK YARIM GÜN UYGULANIR

Özetle; 28 Ekim tam gün tatil değildir, sadece öğleden sonra yarım gün tatil uygulanır. Gece vardiyasındaki çalışanlar için bu günün tatil sayılıp sayılmayacağı, işyerinin çalışma düzenine bağlıdır. Kamu çalışanları öğleden sonra izinli olurken, özel sektörde durum işveren kararına göre değişir.

Gece vardiyasında çalışanların, kurumlarının vardiya planlarını ve izin düzenlemelerini kontrol etmeleri en doğru adım olacaktır. Çünkü her kurumun uygulaması farklı olabilir.

