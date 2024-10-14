28-29 EKİM TATİL Mİ? 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi?

28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gün mü, öğleden sonra ders işlenecek mi ve 29 Ekim resmi tatil mi soruları gündeme geliyor. 29 Ekim Salı günü iş yerleri ve okullar kapalı mı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi ve 28 Ekim'de okul var mı, yarım gün mü ve okullar kapalı mı olacağı araştırılıyor. 2024 yılı resmi tatilleri, hafta içi günlerine denk gelmesi nedeniyle daha fazla merak edilmeye başlandı. 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi? Detaylar haberimizdedir...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birleşerek tüm çalışanlar için tatil olacak.

28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gündür.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. 29 Ekim 2024, Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılıdır. Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir.

29 EKİM SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?

29 Ekim Salı günü resmi tatil olması nedeniyle tüm yurtta okullar kapalıdır.