27 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 27 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 27 Kasım hangi burca ait?
Kasım 27 hangi burç? Kasım'ın 27'si hangi burç? 27 Kasım doğumluların burcu nedir? 27 Kasım doğanlar Yay burcuna mı ait? 27 Kasım günü doğanların burcu nedir? Yay burcu özellikleri, 27 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 27 Kasım'da doğanların burcu ne olur? 27 Kasım hangi burca ait? 27 Kasım burcunun özellikleri nelerdir?
KAÇ TANE BURÇ VARDIR?
Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
- Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
- Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
- Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
- Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
- Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
- İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
- Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
- Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
- Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
- Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
- Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
- Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık
27 KASIM HANGİ BURÇ?
27 Kasım burcu Yay'dır. 27 Kasım günü doğanların burcu Yay burcudur. 22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanların burcu Yay burcudur. Bu bakımdan 27 Kasım günü doğum günü olanların burcu da Yay burcu olmaktadır. 27 Kasım'da doğum tarihi olanların burcu Yay burcuna aittir.
27 Kasım günü burcu : Yay
YAY BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?
22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasındaki günler Yay burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Yay burcudur:
- 23 Kasım günü burcu : Yay
- 24 Kasım günü burcu : Yay
- 25 Kasım günü burcu : Yay
- 26 Kasım günü burcu : Yay
- 27 Kasım günü burcu : Yay
- 28 Kasım günü burcu : Yay
- 29 Kasım günü burcu : Yay
- 30 Kasım günü burcu : Yay
- 1 Aralık günü burcu : Yay
- 2 Aralık günü burcu : Yay
- 3 Aralık günü burcu : Yay
- 4 Aralık günü burcu : Yay
- 5 Aralık günü burcu : Yay
- 6 Aralık günü burcu : Yay
- 7 Aralık günü burcu : Yay
- 8 Aralık günü burcu : Yay
- 9 Aralık günü burcu : Yay
- 10 Aralık günü burcu : Yay
- 11 Aralık günü burcu : Yay
- 12 Aralık günü burcu : Yay
- 13 Aralık günü burcu : Yay
- 14 Aralık günü burcu : Yay
- 15 Aralık günü burcu : Yay
- 16 Aralık günü burcu : Yay
- 17 Aralık günü burcu : Yay
- 18 Aralık günü burcu : Yay
- 19 Aralık günü burcu : Yay
- 20 Aralık günü burcu : Yay
- 21 Aralık günü burcu : Yay
YAY BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Yay, Latince'si Sagittarius olan bir burç. Başlangıç tarihi 24 Kasım, bitiş tarihi 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateş, niteliği değişkendir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yay burcu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Aynı şekilde yay burcu yıllık yorumlarını da yazımızdan okuyabilirsiniz.
Zodyak Sembolü : Yay
Doğum Tarihleri : 22 Kasım - 21 Aralık
Zodyak Elementi : Ateş
Zodyak Dörtlüsü : Değişken
Gezegeni : Jüpiter
Etkili Gezegeni : Jüpiter
YAY BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI
Çok nadir olan bir durum bu yıl yay burcunda yaşanacak ve jüpiter 2012 yaylar için gelişim yılı olacaktır. Bu yılın ilk yarısında başaracaklarınız sizi yılın ikinci yarısında karşılaşacağınız önemli insanlara hazırlayacak. Jüpiter 11 haziran tarihine kadar boğa dönencesi'ndeki 6. Gündelik işler evinizde kalırken size başaracağınız küçük şeylerle iş yaşamanızda büyük fırsatlar sunacak. Kendinizi sıradan bir işte çalışıyor gibi görmenize rağmen işinize göstereceğiniz sadakat uzun vadede siz büyük kazanç sağlayacak. 3 haziran'a kadar 10. Kariyer evinizde kalacak olan mars, sizde saldırgan duyguları uyandırsa bile bu gezegenin başak dönencesi'nde oluşu saldırganlığınızı yapıcı enerjiye dönüştürecek. İş yaşamınızda büyük mesafe kaydedeceksiniz 23 ocak-13 nisan döneminde geri çekilme hareketi gösterecek mars nedeniyle bu süreçte hedeflerinize varmak için çok daha fazla çalışmanız gerecek. ikizler dönencesi'ndeki 7. Ortaklıklar evinize 11 haziran tarihinde girecek olan jüpiter, burada bir yıl süresince kalırken sizde her türlü ilişkiyi geliştirecektir. Bir taraftan aşk yaşamınız yeşerirken diğer taraftan size büyük kazanç sağlayabilecek kişiler ile bu süreçte ortaklıklar kurabileceksiniz. Bu süreçte kendinizi her şeyi bildiğinize inandırmaktan çok, size yeni şeyler öğretebilecek ve limitlerinizin ötesine taşıyacak kişilerle birlikte olmaya çalışın. 5 ekim'de satürn'ün yengeç dönencesi'ndeki 12. Evinize girişiyle iki yıl sürecek yarım kalmış işlerin tamamlanması, önünüzdeki engellerin temizlenmesi ve imkânsız beklentilerin ortadan kaldırılması işlemlerine başlayacaksınız. 10 ekim'de neptün ile uyumlu bir konum alacak olan satürn, ideallerinizle şimdi içinde bulunduğunuz durumun gerçeklerini dengeye sokacaktır.