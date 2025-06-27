27 Haziran 2025 Cuma namazı saat kaçta? İl il namaz vakitleri! Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 27 Haziran 2025 tarihli namaz vakitlerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arayanlar için detaylı saat bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki, 27 Haziran 2025 Cuma namazı saat kaçta? İl il namaz vakitleri!

27 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 27 Haziran 2025 Cuma günü Türkiye genelindeki namaz vakitleri açıklandı. Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt veren bu bilgilerle vatandaşlar ibadetlerini doğru saatte yerine getirebilecek.

İstanbul'da 27 Haziran 2025 Cuma namazı saat 13:12'de kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı saati 12:57 olarak belirlenmiş durumda. İzmir için ise Cuma namazı saati 13:20 olarak açıklandı. Bu saatler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden alınmıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir. Abdest alındıktan sonra cuma namazı kılmak için camiye gidilmelidir. Evde tek başına kılınamaz. Sadece erkeklere farzdır.

Önce, Cuma namazının dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu kılınan namaz Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Bu namazı cemaatte yer alan her Müslüman hutbeden önce tek başına olarak kılar ve sessizce Müezzin beklenir.

Sonra, cami içerisinde Müezzin tarafından sadece cami cemaatinin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ikinci ezan okunur ve ardından imam minbere çıkarak hutbesini okunur. Hutbe okunduktan sonra, müezzin tarafında kamet getirilir ve cemaat imama uyarak Cuma namazının iki rekât farzı kılınır.

Daha sonra ise dört rekâttan oluşan Cuma namazının dört rekâtlık son sünneti kılınır. Bu son sünnetinde kılınış şekli yine Öğle namazının ilk sünneti gibidir.

Ardından, "Vaktine yetişip kılmadığım son Öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, aynen Öğle namazının farzının kılınışı gibi Zuhr-i Ahir namazı dediğimiz namaz kılınır.

Sonra da, iki rekât sünnet namazı kılınır. Bu namaza niyet ettim Öğle namazının 2 rekât son sünnetini kılmaya denir ve vaktin iki rekât son sünneti kılınır.

Namazlar kılındıktan sonra Müezzinin yönlendirmesi ile Ayetel-kürsi ve tesbih çekilir ve dualar edilir ve cemaat dağılır.