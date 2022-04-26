26 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Nisan Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.04.2022 08:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI GAZİLER MAHALLESİNE BAĞLI; ESKİ SANAYİ SİTESİ İ GARAJ CADDESİ, 604,600,541,602/1,539,597,608 VE 95 SOKAKLAR

26.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ CAMBAZ SK,ATA SK,MUHASEBE SK,HOCA SK VE ÇULLU CAD.

26.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

26.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MEYDANCIK MAHALLESİ, MEYİTLER MAHALLESİ

26.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LALAPAŞA MAHALLESİ 3603-3701-3702-3712-3708-3705 SOKAKLAR

26.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYNAK MAHALLESİ 4001-4002-4005-4003-4010 SOKAKLAR

26.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİ CAMİ-YENİ CAMİ-ATATÜRK VE İSMET PAŞA MAHALLELERİNİN BİR KISMI CEYHAN,DİCLE-EVLİYA ÇELEBİ-SEYHAN-PATİKA-MEVLANA-GAZİLER CD-KARANFİL-SÜMBÜL-ZAMBAK-PAPATYA-BAŞ ÖĞRT SABRİ BULUT CD-YAVUZ SELİM-ŞEHİT ADNAN CEYLAN CD-KILIÇASLAN-VARDARLI CD-ÖĞR CAFER SK-MİTHAT PAŞA-LEVENT CD-GAZİ OSMAN PAŞA CD-SELANİK SK-CEM SULTAN SK-ŞEHİT MURAT GEÇKALMIŞ SK-229-216-233-248-227-208-204-UĞUT MUMCU SK-127-138-132-140-TAHİR BEY-115-136-113-MENDERES-GÖLMARMARA GİRİŞİ AKARYAKIT İSTASYONU-OSMAN KUM YAĞ FABRİKASI-MASKİ GÖLMARMARA ARITMA TESİSİ

26.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLYURT GÜMÜŞÇAY SOBRAN CABERKAMARA CABERBURHAN AYDOĞDU SERİNKÖY İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

26.04.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM EYNEZ MH,SOMA KÖMÜERLERİ ÖZEL TRAFOLARI,T.K.İ KARANLIKDERE ÖZEL TRAFOLARI,İMBAT MADENCİLİK ENERJİ TRZM.SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL TRAFOLARI,EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ ÖZEL TRAFOSU,ARPASEKİ ÖZEL TRAFOSU,İMBAT MADENSU TEVZİ ÖZEL TRAFOSU KİMTAŞ ÖZEL TRAFOSU E.L.İ. CENKYERİ ATÖLYE ÖZEL TRAFOLARI E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL TR ÇAĞLAYAN SİTESİ TR

26.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3818-3826-3820-3816-3828 SOKAKLAR TEVFİKİYE CAD.

26.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNI ALİ MAHALLESİ 3311-3900-3910-3913 SOKAKLAR

26.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3824-3819-3828-3830-3311-3824 SOKAKLAR TEVFİKİYE CAD.

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