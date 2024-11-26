26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 26 Kasım tarihi itibarıyla hava durumu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Ankara'da hava sıcaklıklarında dalgalanmalar bekleniyor. Peki, bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Günlük hava durumu tahminleri, özellikle dışarı çıkacaklar veya seyahat planı yapanlar için büyük önem taşıyor. 26 Kasım Ankara hava durumu raporuna göre, bölgede gün içerisinde yağış ve sıcaklık değişimleri dikkat çekecek. Ayrıca, Ankara'da kar yağacak mı? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da bugün hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C'ye kadar düşerken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Ayrıca bölge genelinde sis ve pus etkili olabilir. Plan yapmadan önce bu detayları göz önünde bulundurmak önemli. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Ankara bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava ile güne başlıyor. Özellikle gün içerisinde hafif kar yağışı görülebilir. Bu durum, hem şehir içinde hem de kırsal kesimlerde ulaşımı etkileyebilir.

Bölgenin tamamında buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının oldukça düşük seviyelerde seyrettiği bugün, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesini azaltan sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Ankara çevresi de bu hava koşullarından etkilenecek. Meteoroloji, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuluyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;