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24 TEMMUZ HAVA DURUMU || Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde hava nasıl olacak? #127777

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24 Temmuz tarihli hava durumu raporu yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerimizde hava nasıl olacak? Havanın durumu merak eden vatandaşlar için güncel bilgileri içeren hava durumu raporu halkın bilgisine sunuldu.

24 Temmuz tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Vatandaşlar, yurt genelinde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Bugün hava durumu nasıl olacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Güncel bilgileri ve detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde hava nasıl olacak?

24 TEMMUZ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33 derece

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık 37 derece

Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 35 derece

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33 derece

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 derece

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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