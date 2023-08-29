24 bin TL maaşla şoför bulamıyorlar! Günlük 800 TL peşin ödeniyor

Antalya'da 24 bin TL maaşla şoför arayışı sürüyor. Şehirde üst geçitlere asılan devasa afişlerin ardından, daha cazip teklif olması için günlük 800 TL peşin ödeme yöntemine geçildi. Ancak bazı kişilerin peşin ödemeyi alıp işe gitmediği öğrenildi. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Otobüsü de evinin önüne bırakarak anahtar üzerinde diyor. Bu bir karakter meselesidir." diyerek isyan etti.

Turizm kenti Antalya'da toplu taşıma araçlarına 24 bin TL maaşla şoför aranıyor. Teklifin daha cazip olması amacıyla günlük 800 TL peşin ödeme sistemine geçildi. Ancak kötü niyetli kişiler bu durumu suistimal etmeyi başladı. Şehirde yaklaşık 350 şoföre ihtiyaç bulunuyor. Ödemeler günlük ve haftalık olarak yapılıyor. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ise 1 haftalık peşin ödeme alan ve işe gitmeyen kişiler olduğunu açıkladı.

24 BİN TL MAAŞ VERİLECEĞİ AÇIKLANDI

Antalya'da yaşanan turizm hareketliliği toplu taşıma araçlarında şoför sorunu da beraberinde getirdi. Toplu taşıma araçlarının turizme yönelmesi ile çok sayıda otobüs şoförsüz kaldı. Daha önce özel ulaşım esnafının 24 bin TL maaş vereceği açıklanan şoförlere bu kez cazip olsun diye yevmiye usulü ile 800 TL verileceği belirtildi.

"210 TANE ARACIMIZ HİZMET VEREMİYOR"

Antalya'da günlük 205 bin yolcu taşıdıklarını belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Esnafımıza ait 280 otobüsle hizmet veriyoruz. 210 tane aracımız hizmet veremiyor. En büyük pay şoför eksikliğimizin olmasıdır." dedi.

Turizm sezonunda çalışmaya başlayan şoförlerin bir kısmının dönmesine rağmen 200 tane şoför ihtiyacı olduğunu belirten Arslan; "150 tane de büyükşehir belediyemizin şoför ilanı var. Şoför bulduğumuz zaman bu araçlarımız da çalışmaya başlayacak. Şuan daha cazip olması için ödemelerimizi günlük ve haftalık olarak yapıyoruz. Günlük 800 TL veriyoruz" dedi.

"ÜCRETİ PEŞİN VERİYORUZ"

Emekli olan şoförlerin de sisteme dahil edilmesi yönünde böyle bir karar aldıklarını belirten Arslan, "Onların da haftada hiç olmazsa 1-2 gün çalışmasını istiyoruz. Bunun daha cazip olacağını düşünüyoruz. Bu ücreti peşin veriyoruz." sözlerini kullandı.

Peşin ödemelerin zaman zaman istismar edildiğini vurgulayan Arslan; "Bazı arkadaşlarımız haftalık ücretini peşin alıp evine giderek hiç çalışmadığını tespit ettik. Otobüsü de evinin önüne bırakarak anahtar üzerinde diyor. Bu bir karakter meselesidir. Karakterli düzgün insan bunu yapmaz" diyerek isyan etti.

"KLİMALARIN AÇILMASINI İSTERİZ"

Turizmde yaşanan artışın kendilerine de olumlu yansıdığını belirten Arslan, "Kundu bölgesinde ciddi bir turist yaşıyoruz. Yazın öğrencilerin boşluğunu turizmle kapatıyoruz. Biz araçlarımızda klimaların açılmasını isteriz. Dışarıda hava sıcaklığı 40 derece oldu mu araçlarımız kendini koruma altına alıyor. Klima açık aslında ama açık olmadığı söyleniyor. Bu noktada biz her zaman şoförlerimize klimaları açmaları yönünde uyarıda bulunuyoruz. Klimaları açmamış şoförlerimiz hakkında da ceza komisyonumuz gerekli cezaları uyguluyor" açıklamasına yer verdi.

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