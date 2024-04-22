23 NİSAN ŞİİRLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri neler? 23 Nisan kısa ve anlamlı şiirler! ??

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Millet Savaşı Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajları ve şiirleri araştırılmaktadır. Kullanıcılar tarafından 23 Nisan şiirleri! En anlamlı 23 Nisan mesajları! En duygusal ve kısa 23 Nisan mesajları! araştırılmaktadır. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI!

- "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- "Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

-Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

- "23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

- Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

- Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

23 NİSAN ŞİİRİ

Bu Gün Günlerden 23 Nisan

Hepimizde Nese Heycan

Atamizdan Hediye 23 Nisan

Bu Gün Günlerden 23 Nisan

-

Dünya Cocuklari Bize Geliyor

insanlar Bir Birlerini Taniyor

Bu Gün Neseli Ne Güzel Oluyor

Bu Gün Günlerden 23 Nisan

-

23 Nisan Cocuklara Hediye

Neselensinler Oynasinlar Diye

23 Nisan Kutlu Olsun Hepimize

Bu Gün Günlerden 23 Nisan

SEN TÜRKİYESİN ÇOCUK... 23 NİSAN ANISINA

Şimdi çocuk olmak vardı

Varsın olmasındı kırmızı bisikletim

Kırmızı ayakkabılarım, ponponlu terliklerim

Paylaşıp dondurmamı, simidimi

Çocuk çocuk gülüp ağlayabilseydim

Saç örgülerimdeki kurdelem

Varsın kalsındı takıldığı dalda

Ve umutlarım

Uçurtmamın rengârenk kuyruğunda

Yine o eski ben olabilseydim…

Haberim olmasaydı

Bölücülükten, fitneden fesattan

Oynanan her türlü kirli oyundan

Ergen olduğumda tek derdim

Sivilcelerimden olsaydı

Böylesine kan ağlamasaydı vatan…

Çok üzgünüm çocuk

Atamızın emanetlerini

Yıkadılar kan ve gözyaşıyla

Ne yazık! Sahip çıkamadık vatana

Uygar, aydınlık bir ülke bırakamadık sana…

Yine de çok geç kalmış sayılmayız çocuk

Her karanlık gecenin bir sabahı var

Hadi gel…

Uyandır beni daldığım derin uykudan

Senin çocuk saflığını

Arı, duru yüreğindeki çıkarsız sevgini

Yıldız yıldız serpeceğim

Tüm kötülüklerin üzerine

Kardeşlik, barış ve umut türküsü olacak sesin

Sen huzur, sen güven, sen yarınlarısın ülkenin

Ne fark eder

Dilin, dinin, ırkın, rengin, etnik kökenin

Bu ülkede yaşıyorsan bu ülke senin

Sakın unutma çocuk!

Sen Türkiyesin..

23 NİSAN

23 Nisan

Atam senden armağan

23 Nisan

Çocukların bayramı o an

23 Nisan

Yaşıyoruz çoşkuyu

23 Nisan

Kaldırıyor kaygıyı

23 Nisan

Sevinç ve mutluluk

23 Nisan

İnsanlık için bir umut

23 Nisan

Gurur dolu çocuklar

23 Nisan

Gelecekte onlar var

23 NİSAN

Dünyada ilk çocuk bayramı

Türkler kutlar, yirmi üç nisan

Atamın bize armağanı

Kutlu olsun,yirmi üç nisan

Çocuk deyip geçme onları

Yarının kocaman gençleri

Sevinip coşsun gönülleri

Kutlu olsun yirmi üç nisan

Dünyanın çocuğu geliyor

Ülkemiz rengarenk oluyor

El ele bayramı kutluyor

Kutlu olsun,yirmi üç nisan

Çocuk ile çocuk oluruz

Geçmişi yeniden buluruz

Ömür boyu küçük kalırız

Kutlu olsun,yirmi üç nisan

Biliriz bayramlar özümüz

Kutlar sevinç dolar içimiz

Bağımsız oldu Türkiye'miz

Kutlu olsun,yirmi üç nisan