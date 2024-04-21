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23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İETT otobüslerine binen vatandaşlar, 23 Nisan İETT ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüsler bedava mı? sorularına yanıt aradı.

23 Nisan Ulusal Egemelik ve Çocuk Bayramı, bu sene Salı gününe denk geliyor. Resmi tatillerde toplum taşıma ücretsiz oluyor. Vatandaşlar, bu sene 23 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul'da toplu taşıma araçları, resmi tatiller ve bayram günlerinde ücretsiz olarak hizmet vermekte ve bu hizmet duyurulmaktadır. Peki, 23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Çocuk bayramının kutlandığı 23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMALAR ÇALIŞACAK MI?

İett'den yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edeceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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