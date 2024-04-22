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23 Nisan'da vapurlar ücretsiz mi? 23 Nisan'da vapur seferleri ücretsiz olacak mı? İç hatlar vapur seferleri!

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, bu özel günde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyorlar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İETT otobüslerine binen vatandaşlar, 23 Nisan İETT ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüsler bedava mı? sorularına yanıt aradı. Peki, 23 Nisan'da vapurlar ücretsiz mi? 23 Nisan'da vapur seferleri ücretsiz olacak mı?

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Çocuk bayramının kutlandığı 23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMALAR ÇALIŞACAK MI?

İETT'den yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edeceği belirtildi.

23 NİSAN'DA VAPUR SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan'da vapur seferleri de ücretsiz olacak.

VAPUR SEFERLERİ İÇİN (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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