21 Eylül 2025 MasterChef kim elendi? MasterChef kim gitti? Nisa mı İrem mi veda etti?

Masterchef Türkiye 2025'te sezon ilerledikçe dostluk, rekabet, hüner ve duygusallık iç içe geçiyor. Özellikle eleme potalarına düşen yarışmacılar ve "kim elenecek?" sorusu, hem sosyal medyanın hem izleyicilerin gündeminden düşmüyor. 21 Eylül 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümde de bu heyecan doruktaydı. Peki, 21 Eylül 2025 MasterChef kim elendi? Nisa mı İrem mi veda etti? İşte, eleme gecesine dair tüm detaylar...

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

21 Eylül'de eleme potasında bulunan isimler şunlardı:

Nisa

Furkan

Barış

İrem

Murat Can

Çağatay

Sezer

Bu kişiler, hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları, bireysel performans ve takım oyunlarının sonucunda potaya düşenlerdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

Teknoloji, lezzet ve duygu dolu bu bölümde "MasterChef kim elendi?" sorusunun yanıtı: İrem Tuğrul oldu. Potada yer alan yarışmacılar arasından jüri değerlendirmesi sonucunda en az beğenilen tabağa sahip İrem, yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı.

MASTERCHEF NİSA MI İREM Mİ VEDA ETTİ?

Bu soru da sıkça soruluyor çünkü Nisa ile İrem son iki yarışmacı arasında kaldılar. "Nisa mı İrem mi veda etti?" sorusunun yanıtı İrem: Final turunda jüri hem teknik hem tat ve sunum açısından her iki tabağı değerlendirdi. Nisa'nın tabağı daha başarılı bulundu, İrem ise potadan çıkarak yarışmaya veda etti.

İREM NEDEN ELENDİ?

Jüri Değerlendirmesi: Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yaptığı tadım ve teknik değerlendirmeler önemliydi. İrem'in tabağı bazı kriterlerde yeterince güçlü çıkmadı.

Final Turunun Önemi: Son iki yarışmacı arasında yapılan tabağın seçimi ve sunumu kritik oldu. Nisa, jüriyi daha iyi etkileyen performans ortaya koyarken, İrem'in tabağındaki eksikler öne çıktı.

Duygusal Boyut: İrem'in vedası sadece performansla değil, duygu yoğunluğu ile de izleyicileri etkiledi. Arkadaşları ile ilişkisi, bölümdeki konuşmaları ve final turundaki duruşu, veda sahnesini daha hatırlanır kıldı