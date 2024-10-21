21 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 21 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 21 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 21 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1854 - Kırım Savaşı'nın başlaması üzerine modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, 38 başka hemşireyle birlikte Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'na gönderildi.

1860 - İlk özel siyasi gazete Tercümanı Ahval çıkmaya başladı. Sahibi Yozgatlı Çapanoğlu Agah Efendiydi.

1878 - Almanya'da Otto von Bismarck antikomünist özellikteki Anti-Sosyalist Yasa'yı yürürlüğe soktu.

1879 - Thomas Edison, karbon filamanlı elektrik ampulünü icat etti.

1935 - Almanya, Milletler Cemiyeti'nden resmen ayrıldı.

1938 - Japonlar, Çin'in Kanton şehrini işgal etti.

1940 - Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabı New York'ta basıldı.

1944 - Kızıl Ordu tarafından Alman sivillere karşı Nemmersdorf Katliamı işlendi.

1945 - Fransa'da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde etti.

1945 - Nüfus sayımı yapıldı. Türkiye nüfusunun 18.871.203 olduğu açıklandı. İstanbul il nüfusu ise 1.071.686.

1950 - Çin askerleri Tibet'i işgal etti.

1965 - İkeya seki kuyruklu yıldızı, Güneşin 450,000 kilometre yakınından geçti.

1969 - Doğan Avcıoğlu liderliğinde Devrim gazetesi yayımlanmaya başladı.

1969 - Batı Almanya'da sosyal demokrat Willy Brandt Şansölyeliğe (başbakan) seçildi.

1971 - Pablo Neruda, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1972 - Profesör Mümtaz Soysal Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca, Anayasaya Giriş adlı ders kitabında komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

1973 - Necmettin Erbakan Millî Selamet Partisi Genel Başkanı seçildi.

1977 - Avrupa Patent Enstitüsü (EPI) kuruldu.

1981 - Atatürk Barajı'nın temeli, Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

1983 - Uzunluk ölçüsü metre, ışık hızı üzerinden yeniden tanımlandı ama uzunluğu yine aynı kaldı. Buna göre 1 metre ışığın havasız ortamda saniyenin 1/299,792,458 'i süresince katettiği mesafedir.

1984 - Afşin-Elbistan Termik Santrali açıldı.

1985 - Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff'ın Türk işçisi kimliğiyle yaşadıklarını anlattığı En Alttakiler (Ganz Unten) adlı yapıtı piyasaya çıktı.

1987 - Türkiye'de montajı yapılan ilk savaş uçağı F-16 Savaşan Şahin resmî törenle uçuruldu.

1990 - Genel nüfus sayımı: Türkiye'nin nüfusu 56.473.035

1997 - Anadolu Ajansı, uydu ile kesintisiz haber yayınını, Başbakan Mesut Yılmaz'ın da katıldığı toplantı ile başlattı.

1998 - TBMM, NATO'nun genişlemesini onayladı. Böylece 16 ittifak üyesi ülkenin de onayı tamamlandı ve genişleme kesinlik kazandı.

1999 - Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de kalabalık bir alışveriş merkezine yapılan roket saldırısında 110 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.

1999 - Ahmet Taner Kışlalı bombalı bir suikastle öldürüldü.

2005 - Finlandiyalı ünlü rock grubu Nightwish'in 9 yıllık vokalisti Tarja Turunen, grupla olan son konserinin ardından gruptan atıldı.

2007 - 2007 Sivil Anayasasının halk tarafında referandumla oylaması.

2007 - Saat 00:20 sıralarında, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızan PKK mensupları tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlıca'da konuşlu piyade taburunun emniyet unsuru olan bir bölüğe kalabalık bir grupla üç ayrı bölgeden silahlı saldırıda bulunuldu. Genelkurmay çıkan çatışmada 12 şehit, 16 yaralı verildiğini ve 32 PKK'lının da öldürüldüğünü açıkladı. Bkz. 21 Ekim 2007 Hakkâri PKK çatışması maddesi.