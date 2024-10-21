21 Ekim bugün vefat edenler (Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya)

21 Ekim bugün vefat edenler! Bugün vefat edenler Kayseri, Malatya, Denizli ve Sakarya illeri için açıklandı. 21 Ekim Pazartesi Kayseri'de bugün vefat edenler kimler? Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya il belediyeleri bugün vefat edenler, bugün ölenler listesini duyurdu. İşte, Bugün vefat edenler listesi haberimizde!

KAYSERİ'DE BUGÜN VEFAT EDENLER (21 EKİM)

Kayseri'de bugün vefat edenler listesinden 2 isim yer aldı:

ALİ TOKER

SELMA ATAY

KAYSERİ VEFAT EDENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



MALATYA'DA BUGÜN VEFAT EDENLER

Malatya'da bugün vefat edenler E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Bu hizmeti kullanarak belirli bir tarihte vefat eden kişilerin vefat bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

MALATYA VEFAT EDENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAKARYA'DA BUGÜN VEFAT EDENLER

Sakarya'da bugün vefat edenler listesi Sakarya Belediye resmi internet sitesinde açıklanıyor.

SAKARYA VEFAT EDENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ