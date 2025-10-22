2026 Resmi tatiller ne zaman? 2026'da hangi günler resmi tatil? Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim, 30 Ağustos...
2026 yılı tatil planlarını erkenden yapmak isteyenler için resmi ve dini bayramların takvimi önemli ipuçları barındırıyor. Özellikle hafta içine denk gelen bayram günleri, arife tatillerinin öğleden sonra başlaması ve hafta sonlarıyla birleşme ihtimali, yıl boyunca değerlendirebileceğiniz uzun tatil fırsatlarını beraberinde getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
2026 YILI RESMÎ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ
1. YILBAŞI TATİLİ
Tarih: 1 Ocak 2026, Perşembe
Detay: Cuma günü (2 Ocak) izin alarak, toplamda 4 günlük (Perşembe–Pazar) bir tatil yapılabilir.
2. RAMAZAN BAYRAMI 2026
Arife Günü: 19 Mart 2026, Perşembe (Yarım gün)
Bayram Günleri:
Gün: 20 Mart 2026, Cuma
Gün: 21 Mart 2026, Cumartesi
Gün: 22 Mart 2026, Pazar
Detay: Hafta sonu ile birleşerek toplam 3,5 günlük tatil imkânı sunar.
3. ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Tarih: 23 Nisan 2026, Perşembe
Detay: Cuma günü (24 Nisan) izin alınarak 4 günlük tatil yapılabilir.
4. EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (1 MAYIS)
Tarih: 1 Mayıs 2026, Cuma
Detay: Hafta sonu ile birleştiğinde toplam 3 günlük tatil fırsatı sunar.
5. ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Tarih: 19 Mayıs 2026, Salı
Detay: Pazartesi (18 Mayıs) izin alınarak 4 günlük bir tatil planlanabilir.
6. DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ
Tarih: 15 Temmuz 2026, Çarşamba
Detay: Perşembe ve Cuma günleri izin alınarak tatil 5 güne çıkarılabilir.
7. ZAFER BAYRAMI
Tarih: 30 Ağustos 2026, Pazar
Detay: Hafta sonuna denk geldiği için ek tatil avantajı bulunmamaktadır.
8. KURBAN BAYRAMI 2026
Arife Günü: 26 Mayıs 2026, Salı (Yarım gün)
Bayram Günleri:
Gün: 27 Mayıs, Çarşamba
Gün: 28 Mayıs, Perşembe
Gün: 29 Mayıs, Cuma
Gün: 30 Mayıs, Cumartesi
Detay: Pazar günüyle birlikte toplam 4,5 günlük tatil oluşur. Pazartesi (25 Mayıs) izin alınarak bu tatil 9 güne kadar uzatılabilir.
9. CUMHURİYET BAYRAMI
Arife Günü: 28 Ekim 2026, Çarşamba (Yarım gün)
Bayram Günü: 29 Ekim 2026, Perşembe
Detay: Cuma günü (30 Ekim) izin alındığında toplam 4,5 günlük tatil fırsatı ortaya çıkar.
10. 2026 DİNİ GÜNLER (RESMÎ TATİL DEĞİLDİR)
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026, Perşembe
Berat Kandili: 3 Şubat 2026, Salı
Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026, Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026, Pazartesi
Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026, Salı
Aşure Günü: 25 Haziran 2026, Perşembe
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026, Pazartesi
Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2026, Pazartesi
Regaib Kandili: 23 Aralık 2026, Çarşamba