2026 okullar ne zaman kapanacak? Sömestr tatili ne zaman, ara tatiller belli oldu mu?

"2026 okullar ne zaman kapanacak?" sorusu gündeme geliyor. Eğitim öğretim yılının sonlanacağı bu tarihe dair detaylı bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile resmiyet kazandı. Tatil döneminin ne zaman başlayacağı öğrenciler kadar veliler tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

2025-2026 EĞİTİM YILI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. İlk dönem 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek ve ardından yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026'da başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu takvim doğrultusunda 2026 okullar ne zaman kapanacak sorusu da yanıtını bulmuş oluyor.

Eğitim takvimi içerisinde birinci ve ikinci dönem boyunca ara tatiller de yer alıyor. 2025 Kasım ayında (10-14 Kasım 2025) birinci ara tatil, 2026 Mart ayında ise (16-20 Mart 2026) ikinci ara tatil uygulanacak. Bu düzenlemeler, öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca dengeli bir şekilde dinlenmesini hedefliyor.

2026 okullar ne zaman kapanacak sorusunu soranlar için önemli bir detay da öğretmenlerin mesleki çalışmalarının devam ettiği tarihlerdir. Okullar öğrencilere kapansa da, öğretmenlerin yaz dönemi mesleki seminerleri genellikle takip eden haftalarda yapılmaktadır. Ancak bu süreç öğrencileri doğrudan etkilememektedir.