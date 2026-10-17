Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Batrakov, Sane, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

5' Galatasaray’da Sallai, sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak içeriye çevirmek istediği topu istediği gibi gönderemedi. Meşin yuvarlak auta çıktı ve Gençlerbirliği kale vuruşu kullanacak.

4' Gençlerbirliği’nde Franco Tongya’nın Barış Alper Yılmaz’a müdahalesinin ardından hakem faul kararı verdi. Top Galatasaray’a geçti.

3' Galatasaray’da Sara köşe vuruşunu kullandı ve ortasını ceza sahasına gönderdi. Savunmanın müdahalesinin ardından topu Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat kontrol etti.

2' Galatasaray’da Sara kaleyi yokladı ancak Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat topu kontrol ederek gole izin vermedi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

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