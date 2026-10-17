Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Batrakov, Sane, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

5'  Galatasaray’da Sallai, sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak içeriye çevirmek istediği topu istediği gibi gönderemedi. Meşin yuvarlak auta çıktı ve Gençlerbirliği kale vuruşu kullanacak.

4'  Gençlerbirliği’nde Franco Tongya’nın Barış Alper Yılmaz’a müdahalesinin ardından hakem faul kararı verdi. Top Galatasaray’a geçti.

3'  Galatasaray’da Sara köşe vuruşunu kullandı ve ortasını ceza sahasına gönderdi. Savunmanın müdahalesinin ardından topu Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat kontrol etti.

2'  Galatasaray’da Sara kaleyi yokladı ancak Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat topu kontrol ederek gole izin vermedi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

İlgili Haberler
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercihGençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludurGalatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

İşte sonucu merak edilen maçın 11'leri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da düğün salonu savaş alanına döndü! İddiaya göre takı yüzünden sandalyeler havada uçuştu

Düğün salonunda can pazarı! Sandalyeler havada uçuştu
Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Fatih Dönmez, Haberler.com'a açıkladı: Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz

"Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz"
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında iki başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

2. dalga operasyonda sağ ve sol kolu tutuklandı, 9 kişi itirafçı oldu
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

Biri büyükşehir 9 başkan daha AK Parti'ye geçiyor! İsimleri bile belli
Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek

Pazartesi trafiğe açılıyor! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Ülke alarmda! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı