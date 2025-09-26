2026 LİSE, ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN? Lise KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM lise, ön lisans KPSS tarihleri açıklandı mı?

Kpss lise ve önlisans sınavlarının tarihleri oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Ösym, bu sınavları iki yılda bir düzenliyor; 2025 yılında lisans takvimi açıklanırken, lise ve önlisans oturumlarına yer verilmedi. Dolayısıyla, bu sınavların 2026 yılında yapılması bekleniyor. Peki, 2026 KPSS lise ve önlisans sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor?

2026 LİSE VE ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim (lise) ve önlisans oturumları, ÖSYM tarafından her iki yılda bir gerçekleştiriliyor. 2024 yılında uygulanan bu sınavlar, 2025'te yapılmadı. Gözler şimdi 2026 yılına çevrilmiş durumda. Ancak ÖSYM, 2026 sınav takvimini henüz yayımlamadı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte KPSS lise ve önlisans oturumlarının tarihleri de netleşmiş olacak.

KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ 2025

2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru süreciyle başladı. A Grubu adayları için Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi sınavları ise iki ayrı günde tamamlandı. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de yapıldı. Tüm gözler şimdi 10 Ekim tarihinde açıklanacak KPSS sonuçlarına çevrilmiş durumda.

KPSS SINAVI NEDİR?

KPSS, yani Kamu Personel Seçme Sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak memur adaylarını belirlemek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır.

Her yıl ya da iki yılda bir yapılan bu sınav, başvuran adayların eğitim düzeyine göre farklı oturumlar içerir:

Lisans KPSS: Üniversite mezunlarına yönelik sınavdır.

Üniversite mezunlarına yönelik sınavdır. Önlisans KPSS: 2 yıllık yüksekokul mezunlarına uygulanır.

2 yıllık yüksekokul mezunlarına uygulanır. Ortaöğretim KPSS (Lise): Lise mezunlarının katıldığı sınavdır.

KPSS; Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gibi çeşitli testlerden oluşabilir. Hangi testlerin uygulanacağı, adayın kadro tercihlerine ve başvuru yaptığı KPSS türüne göre değişir.

KPSS SINAVI ŞARTLARI NELER?