Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günler takvimini yayınlayarak vatandaşları bilgilendiriyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. 2026 yılında kutlanacak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Ramazan Bayramı, arefe günüyle birlikte toplam 3,5 günlük tatil süresi sunarken, Kurban Bayramı ise 4,5 günlük tatil imkanı sağlıyor. Bayramlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.2026 Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman?

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan Bayramı'nın takvimi netleşti. Mübarek oruç ayının sona ermesinin ardından, Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün boyunca kutlanacak. Bayram coşkusu, 22 Mart Pazar günü son bulacak. Bu özel günlerde aileler bir araya gelerek bayramlaşma geleneğini sürdürecek, çeşitli dini ve kültürel etkinliklerle Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferi yaşanacak. Bayram süresi boyunca resmi tatil de olması sebebiyle vatandaşlar hem dini vecibelerini yerine getirecek hem de sevdikleriyle keyifli vakit geçirme imkânı bulacak. 2026 Ramazan Bayramı, böylece milletçe birlik ve beraberliğin pekiştiği anlamlı günlerden biri olacak.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı takvimi de açıklandı. Bayram, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek. Bu süre zarfında vatandaşlar, hem dini vecibelerini yerine getirecek hem de sevdikleriyle bir araya gelerek bayram coşkusunu yaşayacak. 30 Mayıs Cumartesi günü ise Kurban Bayramı'nın son günü olarak kutlamalar sona erecek. Resmi tatilin de dahil olduğu bu süreçte, pek çok kişi aile ziyaretleri yapacak, sosyal etkinliklere katılacak ve geleneksel bayram ritüellerini sürdürecek. 2026 Kurban Bayramı, toplumsal dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı önemli günlerden biri olacak.

BAYRAMLARDA RESMİ KURUMLAR TATİL OLACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için bu dönemlerde okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, bankalar, noterler, eczaneler, nüfus müdürlükleri ve birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tüm kurumlar yeniden normal mesai saatlerine dönecek ve hizmet akışı eski düzeninde devam edecektir.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ