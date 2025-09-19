2026 KPSS başvuruları ne zaman? 2026 KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?

2026 yılında Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) girmeyi planlayan adaylar, sınav takvimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Devlet kadrolarında görev almak isteyen binlerce kişi, "2026 KPSS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2026 KPSS başvuru tarihleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 KPSS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS başvuru süreciyle ilgili resmi açıklama henüz ÖSYM tarafından yapılmamış olsa da, önceki yılların başvuru tarihleri göz önüne alındığında başvuruların Haziran ayının son haftaları ile Temmuz ayının ilk yarısında alınması bekleniyor.

Başvuru sürecinin netleşmesiyle birlikte, adayların hangi tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerektiği ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bu nedenle, sınav hazırlığında olan adayların güncel bilgileri düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

GEÇTİĞİMİZ YILLARIN KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2020: 15 Eylül - 30 Eylül

2021: 28 Mayıs - 14 Haziran

2022: 03 Ağustos - 15 Ağustos

2023: 16 Mayıs - 29 Mayıs

2024: 18 Temmuz - 30 Temmuz

2025: 06 Haziran - 10 Temmuz

2025 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçlarına yönelik meraklı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. 7, 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan KPSS Lisans oturumlarının ardından adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih 10 Ekim 2025 olarak takvime not edildi. Adaylar, sonuçlarına belirtilen tarihten itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden ulaşabilecek.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapacak ve buradan T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanarak sisteme erişim sağlayacaklar. Şifrelerini unutan veya kaybeden adaylar için ÖSYM tarafından yeniden şifre alma seçenekleri de sunulmaktadır.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçlarına ulaşmak için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapmaları gerekmektedir. Sonuçlar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden açıklanır ve bu platforma erişim için T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılır.

Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM'nin "Şifremi Unuttum" sayfasından güvenlik adımlarını tamamlayarak şifrelerini yenileyebilirler. Sonuç sorgulama işlemi sırasında, kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi önem taşır.