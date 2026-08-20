2026 Kamu Personel Alımları: KPSS Şartı ve Başvuru Rehberi

2026 yılı için kamu personel alımı araştırmaları, devlet kurumlarında çalışmak isteyen adayların gündeminde. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlarla memur, sözleşmeli personel ve işçi kadrolarına başvurular sürüyor. İlanların bir kısmında KPSS puanı istenirken bazı kadrolarda KPSS şartı bulunmuyor. Bu durum, adayların hangi pozisyonlara başvurabileceği konusunda önemli bir etken oluşturuyor. 2026 kamu personel alımı başvuruları, adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce aday ilanları dikkatle takip ediyor. Yıl içinde farklı kurumların personel ihtiyacına göre yeni ilanlar yayımlanabiliyor; lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik farklı kadrolar açılabiliyor.

2026 kapsamında kurumların ihtiyaçlarına göre farklı statülerde istihdam gerçekleştiriliyor. Memur ve sözleşmeli personel pozisyonlarının yanı sıra sürekli veya geçici işçi alımları da ilan edilebiliyor. Adayların ilgilendikleri ilanın kılavuzunu ayrı ayrı incelemesi önem taşıyor. Başvurularda yalnızca son başvuru tarihine değil; öğrenim şartı, KPSS puan türü, yaş sınırı, deneyim, sertifika ve mesleki yeterlilik gibi kriterlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Kamu işçi alımı ilanlarında İŞKUR, adayların takip etmesi gereken başlıca resmi kanallardan biri. İşçi statüsündeki ilanlarda meslek, eğitim seviyesi, çalışma yeri, kontenjan ve diğer koşullar ayrı ayrı açıklanıyor. Bazı alımlarda kura veya sınav gibi ek süreçler uygulanabiliyor. Başvurudan önce ilan metninin tamamının okunması, ikamet ve mesleki belge şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Bazı kamu kurumları personel alımlarında KPSS puanı şartı arıyor. İlanın eğitim seviyesine ve kadrosuna göre adaylardan farklı KPSS puan türleri talep edilebiliyor. Başvuruların ardından adayların KPSS puanlarına göre sıralanması, doğrudan yerleştirme yapılması veya belirli sayıda adayın sözlü ya da uygulamalı sınava çağrılması mümkün olabiliyor. Aranan taban puan ve puan türü, kurum ile kadroya göre değiştiğinden adayların resmi ilandaki hükümleri esas alması gerekiyor. KPSS şartsız kamu personel alımları da en çok araştırılan konular arasında. Her pozisyonda KPSS şartı bulunmuyor; ilgili mevzuat kapsamındaki bazı işçi alımlarında farklı başvuru ve seçme yöntemleri uygulanabiliyor. Ancak "KPSS'siz personel alımı" ifadesi, hiçbir koşul aranmadığı anlamına gelmiyor. Öğrenim düzeyi, mesleki belge, sertifika, deneyim, yaş veya pozisyona özgü başka şartlar bulunabiliyor.

Başvuru adresi, personel alımının türüne göre değişiyor. Adayların karşısına en sık Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı, İŞKUR ve kurumların resmi internet siteleri çıkıyor. Kamu personeli ilanları Resmi Gazete'deki ilanlar üzerinden de takip edilebiliyor. Başvuru yapılırken yalnızca resmi kurumların duyurduğu bağlantıların kullanılması, kişisel bilgilerin güvenilir olmayan sayfalarla paylaşılmaması önem taşıyor. Kariyer Kapısı'ndaki ilanlarda adaylar sisteme giriş yapıp açık pozisyonları inceleyebiliyor. Pozisyon seçildikten sonra bilgilerin ve istenen belgelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Başvurunun alınıp alınmadığı sistem üzerinden kontrol edilmeli. Kurumların ek belge istemesi halinde belgelerin ilan kılavuzunda belirtilen format ve süre içinde sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi