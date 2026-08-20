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KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası Haber Videosunu İzle
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
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Galatasaray, transfer çalışmalarında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Rus orta saha oyuncusu Aleksei Batrakov'un transferi için futbolcu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Aleksei Batrakov transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Rus futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile görüşmelere başlandığını kamuoyuna bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI PLANLANIYOR

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Aleksey Batrakov'un Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.

GEÇEN SEZON 17 GOL, 12 ASİST

Batrakov, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretti. Genç futbolcu, geçen sezon ise 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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