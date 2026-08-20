KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray, Aleksei Batrakov transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Rus futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile görüşmelere başlandığını kamuoyuna bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI PLANLANIYOR

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Aleksey Batrakov'un Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.

GEÇEN SEZON 17 GOL, 12 ASİST

Batrakov, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretti. Genç futbolcu, geçen sezon ise 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.