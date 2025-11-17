Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) henüz yeni dönem için resmi takvimi duyurmadı ancak önceki yılların açıklanan programı, yeni döneme ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Özellikle 2025 – 2026 eğitim öğretim yılında okulların 8 Eylül Pazartesi günü açılmış olması, benzer bir tarihin 2026 – 2027 dönemi için de geçerli olabileceğini gösteriyor. Peki, 2026 - 2027 okullar ne zaman açılacak?

AÇILIŞ TARİHİNE DAİR BEKLENTİLER

Resmî açıklama olmamakla birlikte, eğitim takvimleri genellikle belirli bir düzeni koruyor. Son yıllarda okulların Eylül ayının ilk pazartesi günü açıldığı göz önüne alındığında, 2026 – 2027 eğitim öğretim yılı için de 7 Eylül 2026 Pazartesi veya 14 Eylül 2026 Pazartesi tarihleri öne çıkıyor.

MEB'in kararları genellikle yaz aylarında kamuoyuna duyuruluyor. Bu nedenle velilerin yaz tatili planları ve öğrencilerin hazırlıkları açısından temmuz ayı itibarıyla yapılacak duyurular yakından takip edilmeli.

UYUM HAFTASI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Son yıllarda uygulanan uyum haftası programı kapsamında okul öncesi, birinci sınıf ve ortaöğretime yeni başlayacak bazı öğrenciler, okulların resmi açılışından bir hafta önce okula giderek uyum sürecine katılıyor.

2025 – 2026 döneminde uyum haftası 1 – 5 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu uygulamanın yeni dönemde de sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2026 – 2027 eğitim öğretim yılı için uyum haftası tarihleri muhtemelen 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 arasında planlanacak.

Bu süreçte öğrencilerin okul ortamını tanıması, öğretmenleri ile bağ kurması ve düzeni öğrenmesi amaçlanıyor. Veliler açısından da yeni dönem öncesi hazırlıkların tamamlanması için önemli bir fırsat sunuyor.

ARA TATİLLERİN MUHTEMEL TARİHLERİ

Eğitim sisteminde son yıllarda uygulanan ara tatiller, öğrencilerin dönem içinde kısa molalarla dinlenmesini hedefliyor. 2025 – 2026 takvimine göre birinci dönem ara tatili 10 – 14 Kasım, ikinci dönem ara tatili ise 13 – 17 Nisan tarihlerinde yapılmıştı.

Benzer bir sistemin devam edeceği düşünüldüğünde 2026 – 2027 eğitim öğretim yılı için beklenen ara tatil tarihleri şöyle olabilir:

• 1. Dönem Ara Tatili: 9 – 13 Kasım 2026

• Yarıyıl Tatili: 19 Ocak – 30 Ocak 2027

• 2. Dönem Ara Tatili: 12 – 16 Nisan 2027

Kesin tarihler MEB tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 – 2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona ermişti. Önceki yıllarda da benzer tarihler uygulandığı için 2026 – 2027 eğitim öğretim yılının Haziran 2027'nin son haftasında tamamlanması bekleniyor.

Bu doğrultuda öğrencilerin 2027 yaz tatiline 25 Haziran 2027 civarında girebileceği tahmin ediliyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Okullar açılmadan önce ailelerin ve öğrencilerin planlamalarını daha rahat yapabilmesi için dikkate alınması gereken bazı noktalar bulunuyor:

• Kırtasiye alışverişi için son haftaları beklemeyin. Fiyat artışları ve stok sorunları yaşanmaması için Ağustos ayının ortalarında alışveriş tamamlanmalı.

• Uyku düzenini erkenden oturtun. Yaz tatili rutini ile okul dönemi arasında ciddi fark olduğu için, okullar açılmadan en az 10 gün önce uyku düzeni yeniden oluşturulmalı.

• Ders tekrarı ve motivasyon desteği sağlayın. Özellikle kademeler arası geçiş yapan öğrenciler için bu süreç oldukça önemli.

• Okulun resmi duyurularını takip edin. Özel okulların takvimleri devlet okullarından farklılık gösterebilir.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2026 – 2027 eğitim öğretim yılının tam açılış tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı ancak önceki yılların takvimi, okulların Eylül ayının ilk haftasında açılacağını gösteriyor. Kesin tarihin MEB tarafından yaz aylarında duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve velilerin hem tatil planlarını hem de okul hazırlıklarını buna göre şekillendirmesi öneriliyor.