2025 YKS tercih ekranı giriş! AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? Adaylar için adım adım rehber

2025 YKS tercih ekranı giriş! AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? Adaylar için adım adım rehber
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Üniversite tercih dönemi resmen başladı! 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih ekranı giriş işlemleri adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, tercih süreci nasıl işliyor?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı ve milyonlarca aday için heyecanlı bir dönem başladı. YKS tercih ekranı giriş işlemleri, tercihlerin yapılabilmesi için en kritik adımdır. Peki, adaylar tercih ekranına nasıl giriş yapar? "YKS tercih ekranı giriş nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arayan adaylar için adım adım bir tercih rehberi hazırlandı.

YKS TERCİH EKRANI

2025 YKS tercih ekranı giriş işlemi, tercih sürecinin en önemli adımıdır. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden tercih ekranına giriş yaparak 11 Ağustos 2025'e kadar işlemlerini tamamlayabilir. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasını indirerek sisteme ulaşabilir.

2025 YKS tercih ekranı giriş: Adaylar için adım adım rehber

YKS TERCİH EKRANI İÇİN NE GEREKLİ?

Giriş için TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi gereklidir. Şifresini unutan adaylar, e-Devlet üzerinden yeni şifre alabilir.

2025 YKS tercih ekranı giriş: Adaylar için adım adım rehber

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tercihler, 11 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar güncellenebilir. Onaysız tercih listeleri geçersiz sayılır. Bu nedenle giriş sonrası tercihler mutlaka sistem tarafından onaylanmalıdır. Adayların tercihlerini kaydedip onayladığına dair ekran görüntüsü almaları önerilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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