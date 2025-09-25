2025 YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, nereden, nasıl yapılır?

Ösym, 2025- Yks sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak ek yerleştirme işlemlerini açıkladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için adayların ek yerleştirme tercihlerini nasıl ve nereden yapacakları merak konusu. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, nereden, nasıl yapılır? 2025 YKS ek tercih sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

2025 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

Ek yerleştirme tercihleri, öğrencilerin yükseköğretim programlarına yerleşme şansını artıran önemli bir fırsattır. Bu süreçte adayların doğru bilgi ve kaynaklardan yararlanması, hem zaman kaybını önler hem de tercihlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adayların bu süre içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde, süresi geçen tercihler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu süreçte sistemin yoğun olabileceğini ve adayların tercihlerini mümkünse erken saatlerde yapmalarını tavsiye etmektedir.

2025 YKS EK TERCİH NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılmaktadır.

Adım adım tercih işlemi şu şekilde ilerlemektedir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AIS) veya mobil uygulamaya giriş yapın.

"2025-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri" bölümünü seçin.

Tercih etmek istediğiniz programları belirleyin ve sıralayın.

Tercihlerinizi kaydedin ve onaylayın.

Tercihlerinizi onayladıktan sonra sistem, herhangi bir değişiklik yapmanıza izin vermez; bu nedenle dikkatli olun.

Bu adımlar doğru şekilde tamamlandığında adayların tercihleri güvenli bir şekilde ÖSYM'ye iletilmiş olur.

2025 - YKS YÜKSEKÖĞRETİM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

2025 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, adayların hangi programlara başvurabileceklerini, kontenjanları ve ön koşulları detaylı olarak gösterir. Kılavuzda şu bilgiler yer almaktadır:

Üniversite ve fakülte/program isimleri

Kontenjan sayıları

Programların taban ve tavan puanları

Özel koşullar (varsa)

Kılavuz, adayların bilinçli tercihler yapmasını sağlamak için hazırlandı ve ÖSYM'nin resmi sitesinden PDF formatında indirilebiliyor.

YKS EK TERCİH TABAN PUANLAR BELLİ Mİ?

2025 YKS ek tercih taban puanları, her program için ayrı ayrı açıklanmış olup, adayların başvuru yaparken dikkat etmesi gereken en kritik kriterlerden biridir. Tablo halinde yer alan taban puanlar, geçtiğimiz yılın verilerine göre güncellenmiştir ve adaylara hangi programlara başvurabilecekleri konusunda rehberlik eder.

Tüm adayların, tercih yapmadan önce taban puanları dikkatle incelemesi ve kendi puanlarıyla karşılaştırması önemlidir. Bu sayede, yerleşme şansı yüksek olan programlara öncelik verilebilir.