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2025 Resmi Tatiller! 2025 sömestr ne zaman? 2025 tatil günleri hangi günlere denk geliyor?

2025 Resmi Tatiller! 2025 sömestr ne zaman? 2025 tatil günleri hangi günlere denk geliyor?
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2025 yılında hangi günlerin resmi tatil olacağı merak konusu oldu. Yıl boyunca çalışan vatandaşlar, planlarını önceden yapabilmek için resmi tatil günlerini öğrenmek istiyor. 2025 yılında hangi günlerin resmi tatil olduğunu sizler için derledik. İşte 2025 yılı resmi tatilleri...

"2025 resmi tatiller ne zaman?" ve "Hangi gün tatil olacak?" soruları yeni yılın gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Yıl boyunca çeşitli dini ve milli bayramlarla dinlenme fırsatı yakalayacak olan vatandaşlar, bu özel günleri şimdiden planlamaya başladı. 2025 yılı, 1 Ocak'ta başlayan resmi tatillerle birlikte toplamda 15,5 gün tatil imkanı sunuyor. Ayrıca, hafta sonları ile birleştirilebilecek tatillerle uzun süreli dinlenme fırsatları da mümkün. Peki, 2025 resmi tatil takviminde hangi günler tatil olacak? Detaylar haberimizde...

2025 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı (1 Ocak 2025, Çarşamba):

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu da hafta ortasında bir günlük tatil anlamına geliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan 2025, Çarşamba):

23 Nisan, Çarşamba günü kutlanacak. Hafta ortasında bir günlük tatil fırsatı sunan bu özel gün, çocukların coşkuyla kutlayacağı etkinliklere sahne olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs 2025, Perşembe):

2025'te 1 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü izin alarak bu tatili dört günlük bir tatile uzatma imkanı bulunuyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ( 19 Mayıs 2025, Pazartesi):

Pazartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs, hafta sonu ile birleşerek üç günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

2025 Resmi Tatiller! 2025 resmi tatiller ne zaman? 2025 tatil günleri hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı (5 Gün):

Arife Günü (6 Haziran 2025, Cuma):

Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı, uzun bir tatil fırsatı sunuyor.

1. Gün (7 Haziran Cumartesi)

2. Gün (8 Haziran Pazar)

3. Gün (9 Haziran Pazartesi)

4. Gün (10 Haziran Salı)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz 2025, Salı):

15 Temmuz, Salı gününe denk geliyor ve hafta içi bir gün tatil sunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı (30 Ağustos 2025, Cumartesi):

30 Ağustos 2025 yılında Cumartesi günü kutlanacak. Bu, hafta sonu tatiline denk geldiği için ek bir tatil fırsatı sunmuyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2025, Çarşamba):

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanacak ve resmi tatil olarak iş yerleri ve okullar kapalı olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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