2025 Resmi Tatil Günleri! 2025'te kaç gün tatil var, okullar kaç gün tatil olacak merak ediliyor. Resmi tatiller 2025 takvimi araştırılıyor. 2025 resmi tatil gün sayısı ve listesi yazımızda yer almaktadır. Peki, 2025 resmi tatil günleri hangi gün, hangi günlere geliyor? İşte 2025 resmi tatil günleri listesi yazımızda...

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba

2025 RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

2025 yılında hafta içine denk gelen resmi tatil gün sayısı 10,5'tur. Toplamda 2025 resmi tatil gün sayısı 15'tir.