2025 Resmi Tatil Günleri
2025 resmi tatiller belli oldu! 2025'te kaç gün tatil var, okullar kaç gün tatil olacak merak ediliyor. Resmi tatiller 2025 takvimi araştırılıyor. 2025 resmi tatil gün sayısı ve listesi yazımızda yer almaktadır. Peki, 2025 resmi tatil günleri hangi gün, hangi günlere geliyor? İşte 2025 resmi tatil günleri listesi!
2025 Resmi Tatil Günleri! 2025'te kaç gün tatil var, okullar kaç gün tatil olacak merak ediliyor. Resmi tatiller 2025 takvimi araştırılıyor. 2025 resmi tatil gün sayısı ve listesi yazımızda yer almaktadır. Peki, 2025 resmi tatil günleri hangi gün, hangi günlere geliyor? İşte 2025 resmi tatil günleri listesi yazımızda...
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba
2025 RESMİ TATİL KAÇ GÜN?
2025 yılında hafta içine denk gelen resmi tatil gün sayısı 10,5'tur. Toplamda 2025 resmi tatil gün sayısı 15'tir.