Üye Girişi
Haberler

2025 Resmi Tatil Günleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 resmi tatiller belli oldu! 2025'te kaç gün tatil var, okullar kaç gün tatil olacak merak ediliyor. Resmi tatiller 2025 takvimi araştırılıyor. 2025 resmi tatil gün sayısı ve listesi yazımızda yer almaktadır. Peki, 2025 resmi tatil günleri hangi gün, hangi günlere geliyor? İşte 2025 resmi tatil günleri listesi!

2025 Resmi Tatil Günleri! 2025'te kaç gün tatil var, okullar kaç gün tatil olacak merak ediliyor. Resmi tatiller 2025 takvimi araştırılıyor. 2025 resmi tatil gün sayısı ve listesi yazımızda yer almaktadır. Peki, 2025 resmi tatil günleri hangi gün, hangi günlere geliyor? İşte 2025 resmi tatil günleri listesi yazımızda...

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba

2025 RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

2025 yılında hafta içine denk gelen resmi tatil gün sayısı 10,5'tur. Toplamda 2025 resmi tatil gün sayısı 15'tir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Ramazan Bayramı Resmi Tatiller Resmi Tatiller Kurban Bayramı Yılbaşı Tatil

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var m Küçükçekmece Sinop Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Küçükçekmece Sinop Pazarspor ŞİFRESİZ CANLI izleme link 2025 Resmi Tatil Günleri Derince Bld. Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Derince Bld. Elazığspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? İnegölspor Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? İnegölspor Sarıyer ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin Grubu ve Maç Takvimi Kastamonuspor Batman Petrol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Kastamonuspor Batman Petrol ŞİFRESİZ CANLI izleme linki Ankaraspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Ankaraspor Altay ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? UEFA Uluslar Ligi nedir?
title