2025 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları nedir, ne zaman bitiyor?

Yaz mevsiminin son günlerine yaklaşırken, halk arasında "pastırma sıcakları" olarak bilinen döneme dair merak artmaya başladı. Adını, güneşte kurutulan pastırmaların bu dönemde daha kolay hazırlanmasından alan pastırma sıcakları için geri sayım başladı. Genellikle sonbaharda, havaların aniden birkaç günlüğüne ısındığı bu dönem, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteriyor. Pastırma sıcakları ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbahar mevsiminde, genellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülen kısa süreli, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasıdır. Bu dönemde gündüzleri hava sıcaklığı artar, güneşli ve sakin bir hava hakim olurken, geceleri serinlik devam edebilir. Rüzgar ve yağışların azalmasıyla birlikte, adeta yazdan kalma günler yaşanır.

Adını, bu dönemde pastırmaların güneşte rahatça kurutulmasından alır. Özellikle İç Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde pastırma hazırlıkları bu sıcaklıkların etkisiyle yapılırdı. Meteorolojik olarak, yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle oluşan bu sıcak hava, birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir.

Her yıl mutlaka görülmeyebilir, ancak ortaya çıktığında hem doğa hem de günlük yaşam üzerinde etkili olur. Mevsim geçişlerinde bu tarz hava değişimleri, tarım ve sağlık açısından da önem taşır.

2025 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'de pastırma sıcaklarının 23 Eylül 2025 tarihinden itibaren etkili olmaya başlaması bekleniyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, bazı bölgelerde gündüz saatlerinde 30 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor. Yazdan kalma bu günler, sonbaharın serin havasına kısa bir ara verecek gibi görünüyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye genelinde etkili olması beklenen pastırma sıcaklıklarının, yaklaşık 7 ila 10 gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik verilere göre, bu sıcak hava dalgasının özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha uzun süre etkili olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde gündüz sıcaklıklarının 28-30 dereceye kadar çıkması, gecelerin ise serin geçmesi bekleniyor.

2025 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2025 yılında pastırma sıcaklıklarının 23 Eylül tarihinde başlayarak yaklaşık 7 ila 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu verilere göre, pastırma sıcaklıklarının Ekim ayının ilk günlerinde sona ereceği öngörülüyor.

Ancak bu sıcaklıkların süresi, bölgelere göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde etkisinin birkaç gün daha uzun sürmesi mümkündür. Ardından, Türkiye genelinde havaların yeniden serinlemesi ve sonbahar şartlarının kendini daha belirgin şekilde hissettirmesi bekleniyor.