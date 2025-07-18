2025 Merkür retrosu Aslan burcunda: En çok bu burçlar zorlanacak!

"Merkür retrosu başladı mı?" sorusu Google'da en çok aranan konular arasında yer alırken, burçlar üzerindeki etkileri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 Merkür retrosu en çok hangi burçları zorlayacak? İşte tüm detaylar…

MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇTA?

Merkür retrosu 2025 yılında, 18 Temmuz'da Aslan burcunda başladı ve 11 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ZORLANACAK?

Bu retro Aslan burcunda gerçekleştiği için, kişisel ifade, yaratıcılık, sahne alma arzusu, ego ve liderlik gibi temalarda çalkantılar yaşanabilir. Özellikle sahneye çıkmak, kendini göstermek ya da duygularını güçlü biçimde ifade etmek isteyenler bu dönemde zorlanabilir.

MERKÜR RETROSUNDAN EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR

Aslan Burcu: Merkür retrosunun merkezinde yer alan Aslan burçları, kendilerini ifade etme konusunda ciddi sınavlardan geçebilir. Ego çatışmaları, geçmişle yüzleşme ve özgüven dalgalanmaları bu dönemde gündemde olabilir.

Boğa Burcu: Boğa burçları için bu retro ev, aile ve güven duygusu üzerinde etkili olabilir. Geçmişten gelen kırgınlıklar yeniden ortaya çıkabilir. Sakinliğini korumakta zorlanan Boğalar, sabırlı davranmalı.

Kova Burcu: Kovalar, ilişkilerde sürpriz gerilimler ve eski meselelerle karşı karşıya kalabilir. Sosyal çevrede yanlış anlaşılmalar ve iletişim sorunları artabilir. Teknolojik arızalara da dikkat edilmeli.

Akrep Burcu: Akrepler, iş hayatında iletişim hataları ve kontrol dışı gelişmelerle uğraşabilir. Bu süreçte sezgilerine güvenmeleri ve kontrol arzularını biraz bırakmaları gerekebilir.

Başak ve İkizler Burcu: Merkür'ün yöneticisi olduğu bu iki burç, özellikle günlük işlerde, yazışmalarda ve planlamalarda dikkatli olmalı. Geriye dönük hesaplaşmalar ve ertelenmiş konularla karşılaşabilirler.