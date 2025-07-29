2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor sorusunun cevabı, alternatif okul arayışında olan binlerce öğrenci için büyük önem taşıyor. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için iki farklı nakil dönemi uygulanacak. Peki, 2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılacak?İşte 2025 LGS nakil başvurularına dair detaylı bilgiler…

2025 LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, 2025 LGS nakil başvuruları iki ayrı dönemde yapılacak. İlk nakil başvuruları 4 – 6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

BİRİNCİ NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Birinci nakil başvuru sonuçları 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

İKİNCİ NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih dönemi 8 – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu sürede de öğrenciler en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. İkinci nakil sonuçları ise 16 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek. Böylece 2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna tüm süreçleri kapsayan net bir takvimle yanıt verilmiş oldu.