2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor?

2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor sorusu, tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor sorusunun cevabı, alternatif okul arayışında olan binlerce öğrenci için büyük önem taşıyor. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için iki farklı nakil dönemi uygulanacak. Peki, 2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılacak?İşte 2025 LGS nakil başvurularına dair detaylı bilgiler…

2025 LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, 2025 LGS nakil başvuruları iki ayrı dönemde yapılacak. İlk nakil başvuruları 4 – 6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor?

BİRİNCİ NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Birinci nakil başvuru sonuçları 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor?

İKİNCİ NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih dönemi 8 – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu sürede de öğrenciler en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. İkinci nakil sonuçları ise 16 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek. Böylece 2025 LGS nakil başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna tüm süreçleri kapsayan net bir takvimle yanıt verilmiş oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında

İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltına alındı
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı

Beykoz'daki yangın sonrası valilik hepsinin satışını yasakladı
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

7 gündür süren yangın şehir merkezine ulaştı
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün

Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Anneden dikkat çeken not
Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel'den ilk açıklama

8 yıldır kimseye söylememiş! Sessiz sedasız bıçak altına yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.