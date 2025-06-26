2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ve ekranı!

2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ve ekranı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı KPSS süreci resmen başladı. "2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı?" sorusu, kamuya atanmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin sınav takvimi doğrultusunda lisans düzeyindeki KPSS başvuru tarihleri netleşti. KPSS başvuru tarihleri ve ekranı detaylarıyla haberimizde yer alıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından düzenlenen Kpss, her yıl kamuya personel alımlarında önemli rol oynuyor. "Kpss başvurusu nasıl yapılır?" ve "Kpss başvuru ekranı açıldı mı?" gibi sorular arama motorlarında yoğun şekilde aranıyor. 2025 KPSS lisans başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı Ösym'den geldi. Peki, 2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? İşte, KPSS başvuru tarihleri ve ekranı!

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ösym, 2025 KPSS lisans başvurularının 26 Haziran 2025 tarihinde başladığını duyurdu.

2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ve ekranı!

KPSS NASIL BAŞVURU YAPILIR?

KPSS lisans düzeyindeki başvurular, 10 Temmuz 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ve ekranı!

KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26 Haziran 2025

Başvuru Bitiş Tarihi: 10 Temmuz 2025

Geç Başvuru Tarihleri: 23 – 24 Temmuz 2025

2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ve ekranı!

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Adaylar, başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav ücretini belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin online ödeme sistemine yatırmak zorunda. KPSS lisans başvurusu sırasında herhangi bir eksiklik yaşanmaması için aday bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor

Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.