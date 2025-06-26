2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ve ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından düzenlenen Kpss, her yıl kamuya personel alımlarında önemli rol oynuyor. "Kpss başvurusu nasıl yapılır?" ve "Kpss başvuru ekranı açıldı mı?" gibi sorular arama motorlarında yoğun şekilde aranıyor. 2025 KPSS lisans başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı Ösym'den geldi. Peki, 2025 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? İşte, KPSS başvuru tarihleri ve ekranı!

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ösym, 2025 KPSS lisans başvurularının 26 Haziran 2025 tarihinde başladığını duyurdu.

KPSS NASIL BAŞVURU YAPILIR?

KPSS lisans düzeyindeki başvurular, 10 Temmuz 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26 Haziran 2025

Başvuru Bitiş Tarihi: 10 Temmuz 2025

Geç Başvuru Tarihleri: 23 – 24 Temmuz 2025

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Adaylar, başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav ücretini belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin online ödeme sistemine yatırmak zorunda. KPSS lisans başvurusu sırasında herhangi bir eksiklik yaşanmaması için aday bilgilerinin güncel olması gerekiyor.