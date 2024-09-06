2025 Dini Günler ve Geceler

2025 dini günler! Böyle günler, müslümanların ibadetle geçirdiği önemli gün ve gecelerdir. Dini günler 2025, takvim olarak Diyanet kaynaklarına göre "2025 dini günler" listesi olarak yazımızda yer almaktadır. 2025 dini günler takvimi, kandil günleri, ramazan ve kurban bayramı tarihleri paylaşılmaktadır. İşte 2025 dini günler!

2025 DİNİ GÜNLER

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (9 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma (10 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi (11 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar (12 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi (13 Zilhicce 1446)

Hicri Yılbaşı Gecesi: 25 / 26Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe (29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447)

Hicri Yılbaşı Günü: 26 Haziran 2025 Perşembe (1 Muharrem 1447)

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar (1 Receb 1447)

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (5 Receb 1447)

2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor ve 29 Mart 2025 Cumartesi bitiyor.

2025 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2025'te 5 kandil günü vardır:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe