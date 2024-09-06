Üye Girişi
Haberler

2025 Dini Günler ve Geceler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 dini günler ve geceler, müslümanların ibadetle geçirdiği önemli gün ve gecelerdir. Dini günler 2025, takvim olarak Diyanet kaynaklarına göre "2025 dini günler" listesi olarak yazımızda yer almaktadır. 2025 dini günler takvimi, kandil günleri, ramazan ve kurban bayramı tarihleri paylaşılmaktadır. İşte 2025 dini günler!

2025 dini günler! Böyle günler, müslümanların ibadetle geçirdiği önemli gün ve gecelerdir. Dini günler 2025, takvim olarak Diyanet kaynaklarına göre "2025 dini günler" listesi olarak yazımızda yer almaktadır. 2025 dini günler takvimi, kandil günleri, ramazan ve kurban bayramı tarihleri paylaşılmaktadır. İşte 2025 dini günler!

2025 DİNİ GÜNLER

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (9 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma (10 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi (11 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar (12 Zilhicce 1446)

Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi (13 Zilhicce 1446)

Hicri Yılbaşı Gecesi: 25 / 26Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe (29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447)

Hicri Yılbaşı Günü: 26 Haziran 2025 Perşembe (1 Muharrem 1447)

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar (1 Receb 1447)

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (5 Receb 1447)

2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor ve 29 Mart 2025 Cumartesi bitiyor.

2025 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2025'te 5 kandil günü vardır:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı Mevlit Kandili Kurban Bayramı Kurban Bayramı Kurban Dini

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nijerya Benin maçı hangi kanalda, nasıl CANLI izlenir? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi, oynayacak mı? 6-7 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi 6-7 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Orhangazi elektrik kesintisi 6-7 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi 6-7 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Salihli, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi 6-7 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Bornova, Konak elektrik kesintisi 6-7 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey elektrik kesintisi listesi 6-7 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Yüreğir, Seyhan elektrik kesintisi 6-7 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Keçiören, Çankaya, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Eylül Bahçelievler, Esenyurt, Beyoğlu elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? TV8 frekans! Turksat 42 e TV8 güncel frekansı kaç?
title